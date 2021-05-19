https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-torgovye-seti-lidiruyut-po-kolichestvu-jalob-potrebiteley---agentstvo--18805616.html

Какие торговые сети лидируют по количеству жалоб потребителей - Агентство

Какие торговые сети лидируют по количеству жалоб потребителей - Агентство

Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T15:13+0500

2021-05-19T15:13+0500

2021-05-19T15:13+0500

экономика

агентство по защите прав потребителей

предприниматели

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК составили рейтинг субъектов бизнеса, обеспечивающих приоритетность прав потребителей. Для этого провели опрос, предложив представителям объектов розничной торговли и общественного питания рассказать, насколько оперативно они реагируют на жалобы потребителей, положительно ли решают обращения, какие имеются способы оплаты (платежные системы, терминалы Humo/Uzcard/VISA) и другие. По данным Агентства, подобное исследование, не имеет аналогов на территории СНГ.В течение 2020 года было рассмотрено 21,4 тысяч обращений граждан, в результате чего восстановлены права 4 млн потребителей. Им возмещено почти 55 млрд сумов.А за прошедшие 4 месяца 2021 года специалисты Агентства рассмотрели более 11 тысяч обращений, защищены права более 2,8 млн потребителей и возмещено более 53 млрд сумов.Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте сеть Makro, не третьем - сеть HAVAS.Рейтинг формируется на постоянной основе и размещается на официальном сайте Агентства. Этот перечень призван прежде всего помочь предпринимателям улучшить свою деятельность и привлечь новых клиентов.

https://uz.sputniknews.ru/20190814/Myaso-za-106-sum-snimok-iz-supermarketa-vozmutil-uzbekistantsev-12233027.html

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агентство по защите прав потребителей, предприниматели, ташкент, узбекистан