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Какие торговые сети лидируют по количеству жалоб потребителей - Агентство
Какие торговые сети лидируют по количеству жалоб потребителей - Агентство
Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T15:13+0500
2021-05-19T15:13+0500
экономика
агентство по защите прав потребителей
предприниматели
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК составили рейтинг субъектов бизнеса, обеспечивающих приоритетность прав потребителей. Для этого провели опрос, предложив представителям объектов розничной торговли и общественного питания рассказать, насколько оперативно они реагируют на жалобы потребителей, положительно ли решают обращения, какие имеются способы оплаты (платежные системы, терминалы Humo/Uzcard/VISA) и другие. По данным Агентства, подобное исследование, не имеет аналогов на территории СНГ.В течение 2020 года было рассмотрено 21,4 тысяч обращений граждан, в результате чего восстановлены права 4 млн потребителей. Им возмещено почти 55 млрд сумов.А за прошедшие 4 месяца 2021 года специалисты Агентства рассмотрели более 11 тысяч обращений, защищены права более 2,8 млн потребителей и возмещено более 53 млрд сумов.Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте сеть Makro, не третьем - сеть HAVAS.Рейтинг формируется на постоянной основе и размещается на официальном сайте Агентства. Этот перечень призван прежде всего помочь предпринимателям улучшить свою деятельность и привлечь новых клиентов.
https://uz.sputniknews.ru/20190814/Myaso-za-106-sum-snimok-iz-supermarketa-vozmutil-uzbekistantsev-12233027.html
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агентство по защите прав потребителей, предприниматели, ташкент, узбекистан

Какие торговые сети лидируют по количеству жалоб потребителей - Агентство

15:13 19.05.2021
81
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСупермаркет "Магнит"
Супермаркет Магнит - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте сеть Makro, не третьем - сеть HAVAS.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК составили рейтинг субъектов бизнеса, обеспечивающих приоритетность прав потребителей. Для этого провели опрос, предложив представителям объектов розничной торговли и общественного питания рассказать, насколько оперативно они реагируют на жалобы потребителей, положительно ли решают обращения, какие имеются способы оплаты (платежные системы, терминалы Humo/Uzcard/VISA) и другие.
По данным Агентства, подобное исследование, не имеет аналогов на территории СНГ.
В течение 2020 года было рассмотрено 21,4 тысяч обращений граждан, в результате чего восстановлены права 4 млн потребителей. Им возмещено почти 55 млрд сумов.
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А за прошедшие 4 месяца 2021 года специалисты Агентства рассмотрели более 11 тысяч обращений, защищены права более 2,8 млн потребителей и возмещено более 53 млрд сумов.
Потребители в основном жалуются на крупные торговые сети. Лидером по количеству недовольств в прошлом году стала сеть супермаркетов Korzinka, на втором месте сеть Makro, не третьем - сеть HAVAS.
Рейтинг формируется на постоянной основе и размещается на официальном сайте Агентства. Этот перечень призван прежде всего помочь предпринимателям улучшить свою деятельность и привлечь новых клиентов.
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