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Компания из РФ разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде
Компания из РФ разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде
Горожане хотят видеть безопасную инфраструктуру для пешеходов, расширенные отремонтированные участки дорог и новые транспортные развязки. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T18:42+0500
2021-05-19T18:42+0500
общество
министерство транспорта республики узбекистан
транспорт
самарканд
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Российская транспортная компания "SIMETRA" призвала жителей Самарканда поучаствовать в разработке мастер-плана движения городского пассажирского транспорта до 2031 года. Об этом говорится на портале Самарканда.Информация о разработке мастер-плана Самарканда доступна на специальном сайте, созданном администрацией города совместно с Министерством транспорта Узбекистана и компанией "SIMETRA". До 1 июня 2021 года жители Самарканда и пригородов могут оставить свои комментарии и пожелания относительно транспортной системы самаркандской агломерации в будущем, а также отметить проблемы, которые беспокоят их больше всего.Специалисты российской компании уже приступили к анализу поступивших предложений. Жителей города волнуют вопросы улучшения работы системы общественного транспорта, изменения организации дорожного движения.Кроме того горожане хотят видеть безопасную инфраструктуру для пешеходов, расширенные отремонтированные участки дорог и новые транспортные развязки.Самаркандцы просят улучшить качество подвижного состава, изменить режимы работы, внедрить новые трамвайные маршруты, ввести единые проездные билеты и ввести скоростные ограничения на дорогах.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/samarkand-rasshiritsya-na-305-tysyachi-gektarov--kakie-rayony-poyavyatsya-18367700.html
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министерство транспорта республики узбекистан, транспорт, самарканд

Компания из РФ разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде

18:42 19.05.2021
195
© Sputnik / Дильшода РахматоваСиабский рынок, Самарканд
Сиабский рынок, Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Горожане хотят видеть безопасную инфраструктуру для пешеходов, расширенные отремонтированные участки дорог и новые транспортные развязки.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Российская транспортная компания "SIMETRA" призвала жителей Самарканда поучаствовать в разработке мастер-плана движения городского пассажирского транспорта до 2031 года. Об этом говорится на портале Самарканда.
Информация о разработке мастер-плана Самарканда доступна на специальном сайте, созданном администрацией города совместно с Министерством транспорта Узбекистана и компанией "SIMETRA".
До 1 июня 2021 года жители Самарканда и пригородов могут оставить свои комментарии и пожелания относительно транспортной системы самаркандской агломерации в будущем, а также отметить проблемы, которые беспокоят их больше всего.
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Специалисты российской компании уже приступили к анализу поступивших предложений. Жителей города волнуют вопросы улучшения работы системы общественного транспорта, изменения организации дорожного движения.
Кроме того горожане хотят видеть безопасную инфраструктуру для пешеходов, расширенные отремонтированные участки дорог и новые транспортные развязки.
Самаркандцы просят улучшить качество подвижного состава, изменить режимы работы, внедрить новые трамвайные маршруты, ввести единые проездные билеты и ввести скоростные ограничения на дорогах.
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