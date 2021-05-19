https://uz.sputniknews.ru/20210519/kubok-xokima-po-nastolnomu-tennisu-v-tashkente-nazvana-data-sorevnovaniy-18802419.html

Кубок хокима по настольному теннису в Ташкенте: названа дата соревнований

Кубок хокима по настольному теннису в Ташкенте: названа дата соревнований

Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:57+0500

2021-05-19T13:57+0500

2021-05-19T13:57+0500

спорт

настольный теннис

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Кубок хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента по настольному теннису пройдет 22 мая, сообщает пресс-служба районной администрации.Место проведения соревнований — парк "Локомотив". Начало запланировано на 10.00. Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден. Для гостей запланирована развлекательная программа.Настольный теннис — спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и стол, разграниченный сеткой пополам. С 1988 года является олимпийским видом спорта.

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настольный теннис, ташкент