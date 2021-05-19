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Кубок хокима по настольному теннису в Ташкенте: названа дата соревнований
Кубок хокима по настольному теннису в Ташкенте: названа дата соревнований
Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:57+0500
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спорт
настольный теннис
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Кубок хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента по настольному теннису пройдет 22 мая, сообщает пресс-служба районной администрации.Место проведения соревнований — парк "Локомотив". Начало запланировано на 10.00. Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден. Для гостей запланирована развлекательная программа.Настольный теннис — спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и стол, разграниченный сеткой пополам. С 1988 года является олимпийским видом спорта.
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настольный теннис, ташкент

Кубок хокима по настольному теннису в Ташкенте: названа дата соревнований

13:57 19.05.2021
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© CC0 / Unsplash / Wan San YipДевушка играет в настольный теннис
Девушка играет в настольный теннис - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© CC0 / Unsplash / Wan San Yip
Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Кубок хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента по настольному теннису пройдет 22 мая, сообщает пресс-служба районной администрации.
Место проведения соревнований — парк "Локомотив". Начало запланировано на 10.00.
Организаторы получили заявки от более чем 30 человек. График игр уже утвержден.
Участникам нужно будет прийти на состязания с паспортом или его копией.
Для гостей запланирована развлекательная программа.
Настольный теннис — спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и стол, разграниченный сеткой пополам. С 1988 года является олимпийским видом спорта.
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