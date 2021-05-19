https://uz.sputniknews.ru/20210519/nemetskie-smi-nazvali-muzykalnuyu-prichinu-raspada-sssr-18806955.html

Немецкие СМИ назвали "музыкальную" причину распада СССР

Немецкие СМИ назвали "музыкальную" причину распада СССР

Годы спустя после краха страны некий сотрудник американского ЦРУ якобы признал, что это все было спланировано. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T16:52+0500

2021-05-19T16:52+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В развале СССР виноваты сотрудники американского ЦРУ, которые развалили страну при помощи композиции группы Scorpions "Wind Of Change".Об этом написал немецкий журналист Владимир Каминер, материал опубликован на портале T-online.По мнению Каминера, решающую роль в распаде Советского Союза стал Moscow Music Peace Festival — рок-фестиваль, который прошел на стадионе "Лужники" в 1989 году.В этом мероприятии приняли участие многие западные звезды, вот числе группа Scorpions.Музыканты исполнили свой хит "Wind Of Change", и это, разумеется, транслировалось по телевидению. Годы спустя некий сотрудник американского ЦРУ якобы признал, что это все было спланировано.По данным источника, текст композиции придумали именно в ЦРУ в спецотделе "боевой поэзии"Цель была простая — вбить в головы советских людей определенные мысли и идеи, тем самым нанеся максимальный вред СССР.Каминер не уточняет имя агента ЦРУ.К слову, именно неэффективную и неэффективную политику Горбачева чаще всего называют главной причиной развала страны.

https://uz.sputniknews.ru/20191121/Gorbachev-otvetil-na-slova-Putina-o-prichinakh-raspada-SSSR-12841451.html

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