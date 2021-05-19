https://uz.sputniknews.ru/20210519/predstaviteli-bankov-i-riteyla-soberutsya-na-mejdunarodnom-forume-v-tashkente-18800907.html

Представители банков и ритейла соберутся на международном форуме в Ташкенте

Представители банков и ритейла соберутся на международном форуме в Ташкенте

Мероприятие организует медиахолдинг PLUS. Его деловая программа включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии и другие. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:37+0500

2021-05-19T13:37+0500

2021-05-19T13:37+0500

экономика

цифровизация

банки

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Международный ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие" состоится в Ташкенте 1 июня, сообщает медиахолдинг PLUS — организатор мероприятия.Форум пройдет при поддержке Центробанка Узбекистана, Посольства России в республике, Торгпредства РФ в РУз.Деловая программа форума включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии, международных платежей, информационной безопасности и современной финансовой цифровой среды. Ключевыми спикерами форума выступят:В рамках экспозиционной части инновационные технологии и решения представят более 30 компаний — ведущих международных брендов.

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цифровизация, банки