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Представители банков и ритейла соберутся на международном форуме в Ташкенте
Представители банков и ритейла соберутся на международном форуме в Ташкенте
Мероприятие организует медиахолдинг PLUS. Его деловая программа включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии и другие. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:37+0500
2021-05-19T13:37+0500
экономика
цифровизация
банки
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Международный ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие" состоится в Ташкенте 1 июня, сообщает медиахолдинг PLUS — организатор мероприятия.Форум пройдет при поддержке Центробанка Узбекистана, Посольства России в республике, Торгпредства РФ в РУз.Деловая программа форума включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии, международных платежей, информационной безопасности и современной финансовой цифровой среды. Ключевыми спикерами форума выступят:В рамках экспозиционной части инновационные технологии и решения представят более 30 компаний — ведущих международных брендов.
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цифровизация, банки

Представители банков и ритейла соберутся на международном форуме в Ташкенте

13:37 19.05.2021
194
© CC0 / Unsplash / Hunters RaceБизнесмен. Иллюстративное фото
Бизнесмен. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© CC0 / Unsplash / Hunters Race
Мероприятие организует медиахолдинг PLUS. Его деловая программа включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии и другие.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Международный ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие" состоится в Ташкенте 1 июня, сообщает медиахолдинг PLUS — организатор мероприятия.
Форум пройдет при поддержке Центробанка Узбекистана, Посольства России в республике, Торгпредства РФ в РУз.
В нем примут участие более 300 специалистов, руководителей крупнейших государственных и международных частных корпораций, топ-менеджеров ведущих банков Узбекистана, стран СНГ, представителей министерств и ведомств.
Деловая программа форума включает вопросы банкинга, платежной индустрии, торгового ритейла, лицевой биометрии, международных платежей, информационной безопасности и современной финансовой цифровой среды.
Ключевыми спикерами форума выступят:
Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя — член правления ЦБ Узбекистана;
Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии;
Шухрат Файзуллаев, замдиректора Департамента платежных систем ЦБ Узбекистана;
Михаил Шашилов, руководитель направления трансграничных переводов СНГ, "Тинькофф";
Шерзод Туйбоев, заместитель председателя правления, "Ориент Финанс Банк";
Фаррух Абдуллаханов, партнер, руководитель отдела консультирования, КPMG в Узбекистане.
В рамках экспозиционной части инновационные технологии и решения представят более 30 компаний — ведущих международных брендов.
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