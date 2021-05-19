https://uz.sputniknews.ru/20210519/tashkentskogo-sutenera-poymali-v-aeroportu-pri-otpravki-devushek-v-turtsiyu-18802265.html
Ташкентского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушек в Турцию
Ташкентского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушек в Турцию
Задержанный действовал на пару со своей женой. При этом супружеская чета воспитывает четверых детей. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:47+0500
2021-05-19T13:47+0500
2021-05-19T13:58+0500
происшествия
аэропорт ташкента
торговля людьми
гувд ташкента
задержание
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Столичные правоохранители задержали в международном аэропорту Ташкента сутенера, сопровождавшего девушек в Турцию в целях сексуальной эксплуатации, сообщает ГУВД Ташкентской области.По данным ведомства, задержанный действовал не один, а на пару со своей супругой. Они обещали помочь в трудоустройстве в Турции двум девушкам 22-х и 27-ми лет. Дорожные расходы обещали покрыть за свой счет.Мужчина намеревался доставить девушек в Стамбул, где их должна была встретить его супруга, вылетевшая туда в апреле. О том, что девушек готовят для занятия проституцией за рубежом оперативники узнали во время следствия. Также стало известно, что преступная чета проживает в городе Буке. Главе семейства 32 года, жене - 26. Супруги воспитывают четверых детей. По данному факту следственным отделом при ОВД Букинского района возбуждено уголовное дело на основании статьи 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200618/V-Uzbekistane-umenshilos-chislo-prestupleniy-svyazannykh-s-torgovley-lyudmi-14364715.html
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аэропорт ташкента, торговля людьми, гувд ташкента, задержание
Ташкентского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушек в Турцию
13:47 19.05.2021 (обновлено: 13:58 19.05.2021)
Задержанный действовал на пару со своей женой. При этом супружеская чета воспитывает четверых детей.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Столичные правоохранители задержали в международном аэропорту Ташкента сутенера, сопровождавшего девушек в Турцию в целях сексуальной эксплуатации, сообщает
ГУВД Ташкентской области.
По данным ведомства, задержанный действовал не один, а на пару со своей супругой. Они обещали помочь в трудоустройстве в Турции двум девушкам 22-х и 27-ми лет. Дорожные расходы обещали покрыть за свой счет.
Мужчина намеревался доставить девушек в Стамбул, где их должна была встретить его супруга, вылетевшая туда в апреле. О том, что девушек готовят для занятия проституцией за рубежом оперативники узнали во время следствия.
Также стало известно, что преступная чета проживает в городе Буке. Главе семейства 32 года, жене - 26. Супруги воспитывают четверых детей.
По данному факту следственным отделом при ОВД Букинского района возбуждено уголовное дело на основании статьи 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.