https://uz.sputniknews.ru/20210519/tashkentskogo-sutenera-poymali-v-aeroportu-pri-otpravki-devushek-v-turtsiyu-18802265.html

Ташкентского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушек в Турцию

Ташкентского сутенера поймали в аэропорту при отправке девушек в Турцию

Задержанный действовал на пару со своей женой. При этом супружеская чета воспитывает четверых детей. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:47+0500

2021-05-19T13:47+0500

2021-05-19T13:58+0500

происшествия

аэропорт ташкента

торговля людьми

гувд ташкента

задержание

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Столичные правоохранители задержали в международном аэропорту Ташкента сутенера, сопровождавшего девушек в Турцию в целях сексуальной эксплуатации, сообщает ГУВД Ташкентской области.По данным ведомства, задержанный действовал не один, а на пару со своей супругой. Они обещали помочь в трудоустройстве в Турции двум девушкам 22-х и 27-ми лет. Дорожные расходы обещали покрыть за свой счет.Мужчина намеревался доставить девушек в Стамбул, где их должна была встретить его супруга, вылетевшая туда в апреле. О том, что девушек готовят для занятия проституцией за рубежом оперативники узнали во время следствия. Также стало известно, что преступная чета проживает в городе Буке. Главе семейства 32 года, жене - 26. Супруги воспитывают четверых детей. По данному факту следственным отделом при ОВД Букинского района возбуждено уголовное дело на основании статьи 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20200618/V-Uzbekistane-umenshilos-chislo-prestupleniy-svyazannykh-s-torgovley-lyudmi-14364715.html

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аэропорт ташкента, торговля людьми, гувд ташкента, задержание