https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-nashel-podxod-k-pribaltike-i-es--pri-pomoschi-plova-i-konservov-18795204.html

Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов

Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов

Оказалось, что национальное блюдо пользуется большой популярностью среди европейцев. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T10:10+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне состоялись переговоры между узбекскими дипломатами и главой компании Daneks Андреем Орловым, сообщает ИА Дунё.Для справки: Daneks — один из крупнейших латвийских импортеров сельскохозяйственной продукции и сухофруктов из РУз.Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением перечня экспортных товаров, поставляемых из Узбекистана в Латвию и другие балтийские республики.Ставка делается в том числе на консервированный плов. Оказалось, что это национальное блюдо пользуется большой популярностью среди жителей Прибалтики.В итоге, узбекская компания Inter Plast Tashkent и Daneks достигли договоренность по организации поставок продукции в Латвию. "Андрей Орлов высоко оценил качество предложенной продукции, подчеркнув уникальные свойства знаменитого блюда узбекской национальной кухни, а также растущий интерес к нему на рынках Балтики и Евросоюза в целом", — говорится в сообщении.Пробная партия плова в консервах поступит в балтийскую республику уже в ближайшее время.Если все пойдет хорошо, то Daneks наладит совместного производства консервов в Риге с привлечением узбекских поваров-профессионалов.

https://uz.sputniknews.ru/20200903/Predstavitelya-Gosdepa-ugostili-uzbekskim-plovom-foto-14897007.html

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страны балтии, плов, еда, европа, узбекистан