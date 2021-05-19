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Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов
Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов
Оказалось, что национальное блюдо пользуется большой популярностью среди европейцев. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T10:10+0500
2021-05-19T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне состоялись переговоры между узбекскими дипломатами и главой компании Daneks Андреем Орловым, сообщает ИА Дунё.Для справки: Daneks — один из крупнейших латвийских импортеров сельскохозяйственной продукции и сухофруктов из РУз.Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением перечня экспортных товаров, поставляемых из Узбекистана в Латвию и другие балтийские республики.Ставка делается в том числе на консервированный плов. Оказалось, что это национальное блюдо пользуется большой популярностью среди жителей Прибалтики.В итоге, узбекская компания Inter Plast Tashkent и Daneks достигли договоренность по организации поставок продукции в Латвию. "Андрей Орлов высоко оценил качество предложенной продукции, подчеркнув уникальные свойства знаменитого блюда узбекской национальной кухни, а также растущий интерес к нему на рынках Балтики и Евросоюза в целом", — говорится в сообщении.Пробная партия плова в консервах поступит в балтийскую республику уже в ближайшее время.Если все пойдет хорошо, то Daneks наладит совместного производства консервов в Риге с привлечением узбекских поваров-профессионалов.
https://uz.sputniknews.ru/20200903/Predstavitelya-Gosdepa-ugostili-uzbekskim-plovom-foto-14897007.html
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страны балтии, плов, еда, европа, узбекистан

Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов

10:10 19.05.2021
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© Flickr / bobФлаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Flickr / bob
Оказалось, что национальное блюдо пользуется большой популярностью среди европейцев.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне состоялись переговоры между узбекскими дипломатами и главой компании Daneks Андреем Орловым, сообщает ИА Дунё.
Для справки: Daneks — один из крупнейших латвийских импортеров сельскохозяйственной продукции и сухофруктов из РУз.
Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением перечня экспортных товаров, поставляемых из Узбекистана в Латвию и другие балтийские республики.
Ставка делается в том числе на консервированный плов.
© ИА ДунёКонсервированный узбекский плов
Консервированный узбекский плов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Консервированный узбекский плов
© ИА Дунё
Оказалось, что это национальное блюдо пользуется большой популярностью среди жителей Прибалтики.
"Ввиду объективной ограниченности аутентичных ингредиентов для плова на рынке указанных стран весьма востребованным и инновационным решением является налаживание поставок плова в консервированном виде", — отмечает агентство.
В итоге, узбекская компания Inter Plast Tashkent и Daneks достигли договоренность по организации поставок продукции в Латвию.
"Андрей Орлов высоко оценил качество предложенной продукции, подчеркнув уникальные свойства знаменитого блюда узбекской национальной кухни, а также растущий интерес к нему на рынках Балтики и Евросоюза в целом", — говорится в сообщении.
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Пробная партия плова в консервах поступит в балтийскую республику уже в ближайшее время.
Если все пойдет хорошо, то Daneks наладит совместного производства консервов в Риге с привлечением узбекских поваров-профессионалов.
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