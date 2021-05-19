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Узбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России

Узбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России

Глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков и глава РЖД Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T21:46+0500

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2021-05-19T21:48+0500

миграция

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана будут привлекаться для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества.По итогам встречи был подписан меморандум между РЖД и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.Также стороны договорились о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, мигранты, узбекистан