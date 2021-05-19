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Узбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России
Узбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России
Глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков и глава РЖД Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T21:46+0500
2021-05-19T21:48+0500
миграция
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана будут привлекаться для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества.По итогам встречи был подписан меморандум между РЖД и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.Также стороны договорились о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемиологической ситуации.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, мигранты, узбекистан

Узбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России

21:46 19.05.2021 (обновлено: 21:48 19.05.2021)
274
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков и глава РЖД Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана будут привлекаться для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров в среду обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества.

"Главой российской делегации были озвучены значительные возможности для развития практического сотрудничества в области трудовой миграции, имея в виду привлечение квалифицированных кадров из Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

По итогам встречи был подписан меморандум между РЖД и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.
Также стороны договорились о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемиологической ситуации.
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