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В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
Благодаря оперативным и верным действиям пожарных, обошлось без жертв и пострадавших. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T08:59+0500
2021-05-19T08:59+0500
2021-05-19T08:59+0500
общество
мчс
пожар
андижан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Андижане чуть не сгорела целая улица. Всему виной стал не догоревший окурок сигареты, выброшенный на обочину дороги.В результате загорелась сухая трава. Затем пламя перевалило на деревья. По данным МЧС, инцидент произошел на Университетской улице в 10.58 часов.Пострадавших нет. Благодаря быстрым и правильным действиям пожарных, удалось предотвратить раздувание пламени и распространение огня на соседние участки.
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мчс, пожар, андижан
В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
Благодаря оперативным и верным действиям пожарных, обошлось без жертв и пострадавших.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Андижане чуть не сгорела целая улица. Всему виной стал не догоревший окурок сигареты, выброшенный на обочину дороги.
В результате загорелась сухая трава. Затем пламя перевалило на деревья.
По данным МЧС, инцидент произошел на Университетской улице в 10.58 часов.
"В течение трех минут на место пожара прибыли два пожарно-спасательных экипажа УЧС Андижанской области, которые в оперативном режиме ликвидировали возгорание", — сообщили
в ведомстве.
Благодаря быстрым и правильным действиям пожарных, удалось предотвратить раздувание пламени и распространение огня на соседние участки.