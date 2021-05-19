https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-andijane-iz-za-vybroshennogo-okurka-zagorelas-ulitsa--video-18794839.html

В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео

В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео

Благодаря оперативным и верным действиям пожарных, обошлось без жертв и пострадавших. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T08:59+0500

2021-05-19T08:59+0500

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общество

мчс

пожар

андижан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Андижане чуть не сгорела целая улица. Всему виной стал не догоревший окурок сигареты, выброшенный на обочину дороги.В результате загорелась сухая трава. Затем пламя перевалило на деревья. По данным МЧС, инцидент произошел на Университетской улице в 10.58 часов.Пострадавших нет. Благодаря быстрым и правильным действиям пожарных, удалось предотвратить раздувание пламени и распространение огня на соседние участки.

андижан

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мчс, пожар, андижан