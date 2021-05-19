Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-andijane-iz-za-vybroshennogo-okurka-zagorelas-ulitsa--video-18794839.html
В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
Благодаря оперативным и верным действиям пожарных, обошлось без жертв и пострадавших. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T08:59+0500
2021-05-19T08:59+0500
общество
мчс
пожар
андижан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18794811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bafd48e1fed838fec6379456de0fbcff.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Андижане чуть не сгорела целая улица. Всему виной стал не догоревший окурок сигареты, выброшенный на обочину дороги.В результате загорелась сухая трава. Затем пламя перевалило на деревья. По данным МЧС, инцидент произошел на Университетской улице в 10.58 часов.Пострадавших нет. Благодаря быстрым и правильным действиям пожарных, удалось предотвратить раздувание пламени и распространение огня на соседние участки.
андижан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18794811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f6db9fee82601cb223b810cb1c75ff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс, пожар, андижан

В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео

08:59 19.05.2021
609
© СС0 / Unsplash / Matt ChesinПожарные, иллюстративное фото
Пожарные, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© СС0 / Unsplash / Matt Chesin
Благодаря оперативным и верным действиям пожарных, обошлось без жертв и пострадавших.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Андижане чуть не сгорела целая улица. Всему виной стал не догоревший окурок сигареты, выброшенный на обочину дороги.
В результате загорелась сухая трава. Затем пламя перевалило на деревья.
По данным МЧС, инцидент произошел на Университетской улице в 10.58 часов.
"В течение трех минут на место пожара прибыли два пожарно-спасательных экипажа УЧС Андижанской области, которые в оперативном режиме ликвидировали возгорание", — сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.
Благодаря быстрым и правильным действиям пожарных, удалось предотвратить раздувание пламени и распространение огня на соседние участки.
000002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:10Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов
09:31В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео
08:59В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
08:43Узбекистан выведет свою продукцию на международный уровень
08:38Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины
ВчераКамилов обсудил сотрудничество с ОАЭ с акцентом на три сферы
ВчераООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья
ВчераВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества
ВчераВ Кашкадарье уничтожили более 600 кг неустановленного мяса
ВчераДевушка, которую искали две недели в Ташкенте, нашлась
ВчераОтключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
ВчераВ Таджикистане стартуют Дни узбекского кино
ВчераТашкентка поднялась на линию электропередачи из-за семейных проблем
ВчераРоссия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов
ВчераЛишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
ВчераУзбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
ВчераВ ташкентском метро случился локальный "конец света"
ВчераПравительство установило объем закупок зерна для госресурсов
ВчераОмбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
ВчераМузейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана