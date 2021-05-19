https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-kitae-vnezapno-zatryassya-i-nakrenilsya-73-etajnyy-neboskreb--video-18795006.html
В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео
В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео
Высота здания составляет более 300 метров. Оно было построено в 2000 году. Небоскреб считается 104-м по высоте зданием в Китае и 212-м — в мире. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T09:31+0500
2021-05-19T09:31+0500
2021-05-19T09:31+0500
в мире
небоскреб
китай
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На юге Китая в городе Шэньчжэнь произошло ЧП, которому пока нет объяснения — неожиданно зашатался и накренился небоскреб SEG Plaza, сообщает BBC News.Внутри здания находятся офисы и магазины. Там работают сотни сотрудников.Инцидент произошел накануне днем: работники, находящиеся внутри здания, почувствовали колебание.Людей эвакуировали в течение часа, здание закрыли.Местные власти пока не знают, что произошло с 73-этажным зданием SEG Plaza.Сотрудники небоскреба перед эвакуацией в панике звонили и сообщали о "сейсмических толчках", однако никаких землетрясений в регионе зафиксировано не было. Основание высотки и стены также не повреждены. Началось расследование причин произошедшего.
китай
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
небоскреб, китай
В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео
Высота здания составляет более 300 метров. Оно было построено в 2000 году. Небоскреб считается 104-м по высоте зданием в Китае и 212-м — в мире.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
На юге Китая в городе Шэньчжэнь произошло ЧП, которому пока нет объяснения — неожиданно зашатался и накренился небоскреб SEG Plaza, сообщает
BBC News.
Внутри здания находятся офисы и магазины. Там работают сотни сотрудников.
Инцидент произошел накануне днем: работники, находящиеся внутри здания, почувствовали колебание.
Людей эвакуировали в течение часа, здание закрыли.
Местные власти пока не знают, что произошло с 73-этажным зданием SEG Plaza.
Сотрудники небоскреба перед эвакуацией в панике звонили и сообщали о "сейсмических толчках", однако никаких землетрясений в регионе зафиксировано не было.
Основание высотки и стены также не повреждены.
Началось расследование причин произошедшего.