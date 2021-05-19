https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-kitae-vnezapno-zatryassya-i-nakrenilsya-73-etajnyy-neboskreb--video-18795006.html

В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео

В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео

Высота здания составляет более 300 метров. Оно было построено в 2000 году. Небоскреб считается 104-м по высоте зданием в Китае и 212-м — в мире. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T09:31+0500

2021-05-19T09:31+0500

2021-05-19T09:31+0500

в мире

небоскреб

китай

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На юге Китая в городе Шэньчжэнь произошло ЧП, которому пока нет объяснения — неожиданно зашатался и накренился небоскреб SEG Plaza, сообщает BBC News.Внутри здания находятся офисы и магазины. Там работают сотни сотрудников.Инцидент произошел накануне днем: работники, находящиеся внутри здания, почувствовали колебание.Людей эвакуировали в течение часа, здание закрыли.Местные власти пока не знают, что произошло с 73-этажным зданием SEG Plaza.Сотрудники небоскреба перед эвакуацией в панике звонили и сообщали о "сейсмических толчках", однако никаких землетрясений в регионе зафиксировано не было. Основание высотки и стены также не повреждены. Началось расследование причин произошедшего.

китай

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2021

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небоскреб, китай