https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-navoiyskoy-oblasti-naznachen-zamnachalnika-upravleniya-zdravooxraneniya-18810925.html

В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения

В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения

Должность занял Ахмедов Азизбек Азаматович. Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T18:42+0500

2021-05-19T18:42+0500

2021-05-19T18:42+0500

общество

назначение

министерство здравоохранения республики узбекистан

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На пост заместителя начальника управления здравоохранения Навоийской области по информационно-коммуникационным технологиям и финансовым вопросам назначен Ахмедов Азизбек Азаматович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Азизбек Ахмедов родился в 1990 году. В 2012 году он окончил Навоийский государственный горный институт по специальности "Автоматизация и управление". Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе кадров Навоийского государственного горного института.

навоийская область

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назначение, министерство здравоохранения республики узбекистан, навоийская область