https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-navoiyskoy-oblasti-naznachen-zamnachalnika-upravleniya-zdravooxraneniya-18810925.html
В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения
В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения
Должность занял Ахмедов Азизбек Азаматович. Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T18:42+0500
2021-05-19T18:42+0500
2021-05-19T18:42+0500
общество
назначение
министерство здравоохранения республики узбекистан
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На пост заместителя начальника управления здравоохранения Навоийской области по информационно-коммуникационным технологиям и финансовым вопросам назначен Ахмедов Азизбек Азаматович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Азизбек Ахмедов родился в 1990 году. В 2012 году он окончил Навоийский государственный горный институт по специальности "Автоматизация и управление". Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе кадров Навоийского государственного горного института.
навоийская область
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, министерство здравоохранения республики узбекистан, навоийская область
В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения
Должность занял Ахмедов Азизбек Азаматович. Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
На пост заместителя начальника управления здравоохранения Навоийской области по информационно-коммуникационным технологиям и финансовым вопросам назначен Ахмедов Азизбек Азаматович. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава.
Ранее он работал главным специалистом отдела развития телекоммуникационной сети Навоийского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Азизбек Ахмедов родился в 1990 году. В 2012 году он окончил Навоийский государственный горный институт по специальности "Автоматизация и управление". Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе кадров Навоийского государственного горного института.