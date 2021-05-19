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В Ташкенте из-за отсутствия маски случайно задержали находившуюся в розыске девушку
В Ташкенте из-за отсутствия маски случайно задержали находившуюся в розыске девушку
Злоумышленнице были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Её доставили в УКД ОВД Бектемирского района столицы. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T19:10+0500
2021-05-19T19:14+0500
общество
гувд ташкента
розыск
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге рядом с рынком "Куйлюк" сотрудники столичного ГУВД остановили девушку без медицинской маски на лице.В ходе проверки документов была установлена личность гражданки. Правонарушительницей оказалась 19-летняя уроженка Хорезмской области, которая находилась в розыске с 27 декабря прошлого года, сообщают в пресс-службе ГУВД.Злоумышленнице были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Её доставили в УКД ОВД Бектемирского района Ташкента.
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гувд ташкента, розыск, уголовный кодекс

В Ташкенте из-за отсутствия маски случайно задержали находившуюся в розыске девушку

19:10 19.05.2021 (обновлено: 19:14 19.05.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках
Женские руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
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Злоумышленнице были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Её доставили в УКД ОВД Бектемирского района столицы.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге рядом с рынком "Куйлюк" сотрудники столичного ГУВД остановили девушку без медицинской маски на лице.
В ходе проверки документов была установлена личность гражданки. Правонарушительницей оказалась 19-летняя уроженка Хорезмской области, которая находилась в розыске с 27 декабря прошлого года, сообщают в пресс-службе ГУВД.
Злоумышленнице были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Её доставили в УКД ОВД Бектемирского района Ташкента.
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