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В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году
В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году
В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент ... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T17:12+0500
2021-05-19T17:21+0500
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пассажиры
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В этом году национальная авиакомпания планирует перевезти 1 миллион 933 тысячи пассажиров и 42,5 тысячи тонн грузов, выполнив при этом выполнив 12 268 рейсов.Об этом рассказал министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ответ на парламентский запрос Законодательной палаты касательно совершенствования транспортно-логистической системы.В прошлом году АО "Uzbekistan Airways" перевезла 41,7 тысячи тонн грузов. Для того, чтобы увеличить грузовые рейсы в прошлом году были подписаны дополнительные чартерные соглашения по направлениям Стамбул, Урумчи, Шанхай, Сеул, Дели, Шицязячжуань, Льеж.После подписания этих документов ежемесячный доход от грузовых перевозок увеличился с 1,3 млн долларов до 5,7 млн долларов.В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент — Киев — Ташкент. Ожидается получение дополнительного дохода в размере 5,8 млн долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20191126/V-Uzbekiston-khavo-yullari-obyasnili-s-chem-svyazana-vysokaya-tsena-na-bilety-12879611.html
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рейсы, uzairways, пассажиры

В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году

17:12 19.05.2021 (обновлено: 17:21 19.05.2021)
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© Узбекистон хаво йуллариAirbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Узбекистон хаво йуллари
В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент — Киев — Ташкент.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В этом году национальная авиакомпания планирует перевезти 1 миллион 933 тысячи пассажиров и 42,5 тысячи тонн грузов, выполнив при этом выполнив 12 268 рейсов.
Об этом рассказал министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ответ на парламентский запрос Законодательной палаты касательно совершенствования транспортно-логистической системы.
В прошлом году АО "Uzbekistan Airways" перевезла 41,7 тысячи тонн грузов. Для того, чтобы увеличить грузовые рейсы в прошлом году были подписаны дополнительные чартерные соглашения по направлениям Стамбул, Урумчи, Шанхай, Сеул, Дели, Шицязячжуань, Льеж.
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После подписания этих документов ежемесячный доход от грузовых перевозок увеличился с 1,3 млн долларов до 5,7 млн долларов.
В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент — Киев — Ташкент. Ожидается получение дополнительного дохода в размере 5,8 млн долларов.
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