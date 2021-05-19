https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistan-airways-rasskazali-o-planax-po-perevozke-passajirov-v-etom-godu-18808470.html

В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году

В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году

В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент ... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T17:12+0500

2021-05-19T17:12+0500

2021-05-19T17:21+0500

общество

рейсы

uzairways

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В этом году национальная авиакомпания планирует перевезти 1 миллион 933 тысячи пассажиров и 42,5 тысячи тонн грузов, выполнив при этом выполнив 12 268 рейсов.Об этом рассказал министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ответ на парламентский запрос Законодательной палаты касательно совершенствования транспортно-логистической системы.В прошлом году АО "Uzbekistan Airways" перевезла 41,7 тысячи тонн грузов. Для того, чтобы увеличить грузовые рейсы в прошлом году были подписаны дополнительные чартерные соглашения по направлениям Стамбул, Урумчи, Шанхай, Сеул, Дели, Шицязячжуань, Льеж.После подписания этих документов ежемесячный доход от грузовых перевозок увеличился с 1,3 млн долларов до 5,7 млн долларов.В нынешнем году планируется осуществление новых грузовых рейсов по маршрутам Ташкент — Гонконг — Ташкент — Тель-Авив — Ташкент и Ташкент — Гонконг — Ташкент — Киев — Ташкент. Ожидается получение дополнительного дохода в размере 5,8 млн долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20191126/V-Uzbekiston-khavo-yullari-obyasnili-s-chem-svyazana-vysokaya-tsena-na-bilety-12879611.html

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рейсы, uzairways, пассажиры