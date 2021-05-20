Нашествие беженцев в Испанию: прибывающих встречают военные с дубинками — фото

Беженцы (преимущественно из Марокко) добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь.
Беженцы (преимущественно из Марокко) добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь.
По разным оценкам, на днях за одни сутки границу пересекли 6-8 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи — несовершеннолетние.
По разным оценкам, на днях за одни сутки границу пересекли 6-8 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи — несовершеннолетние.
Чтобы как-то справиться с потоком людей, власти направили военных.
Чтобы как-то справиться с потоком людей, власти направили военных.
На пляж пригнали также бронетранспортеры.
На пляж пригнали также бронетранспортеры.
Солдаты и полиция применяли в отношении нелегалов слезоточивый газ и дубинки.
Вскоре взрослые мигранты будут высланы. Такое решение приняли власти. Около 4 тысяч человек уже отправили обратно.
Вскоре взрослые мигранты будут высланы. Такое решение приняли власти. Около 4 тысяч человек уже отправили обратно.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьезный кризис для всей Европы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьезный кризис для всей Европы.
В Евросоюзе эту позицию разделили и призвали Марокко остановить поток мигрантов.
В Евросоюзе эту позицию разделили и призвали Марокко остановить поток мигрантов.
Единственная сухопутная граница ЕС и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья.
Единственная сухопутная граница ЕС и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья.
Эти города буквально притягивают мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.
Эти города буквально притягивают мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.
В последние месяцы количество прибывающих со стороны моря резко увеличилось.
К примеру, в апреле на Канарские острова попытались въехать более тысячи беженцев — это втрое больше, чем в аналогичный период 2020 года.
К примеру, в апреле на Канарские острова попытались въехать более тысячи беженцев — это втрое больше, чем в аналогичный период 2020 года.