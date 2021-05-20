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Нашествие беженцев в Испанию: прибывающих встречают военные с дубинками — фото
Нашествие беженцев в Испанию: прибывающих встречают военные с дубинками — фото
Испанские власти бьют тревогу: страна находится буквально "под натиском" нелегальных мигрантов. Они прибывают каждый день. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
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испания, марокко, мигранты, мультимедиа , фото

Нашествие беженцев в Испанию: прибывающих встречают военные с дубинками — фото

15:49 20.05.2021
146
Испанские власти бьют тревогу: страна находится буквально "под натиском" нелегальных мигрантов. Они прибывают каждый день.
© AP Photo / Bernat Armangue

Беженцы (преимущественно из Марокко) добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь.

Беженцы (преимущественно из Марокко) добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Bernat Armangue

Беженцы (преимущественно из Марокко) добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь.

© AFP 2018 / Fadel Senna

По разным оценкам, на днях за одни сутки границу пересекли 6-8 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи — несовершеннолетние.

По разным оценкам, на днях за одни сутки границу пересекли 6-8 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи — несовершеннолетние. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2018 / Fadel Senna

По разным оценкам, на днях за одни сутки границу пересекли 6-8 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи — несовершеннолетние.

© AFP 2018 / Antonio Sempere

Чтобы как-то справиться с потоком людей, власти направили военных.

Чтобы как-то справиться с потоком людей, власти направили военных. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2018 / Antonio Sempere

Чтобы как-то справиться с потоком людей, власти направили военных.

© AP Photo / Javier Fergo

На пляж пригнали также бронетранспортеры.

На пляж пригнали также бронетранспортеры. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Javier Fergo

На пляж пригнали также бронетранспортеры.

© REUTERS / Jon Nazca

Солдаты и полиция применяли в отношении нелегалов слезоточивый газ и дубинки.

Солдаты и полиция применяли в отношении нелегалов слезоточивый газ и дубинки. - Sputnik Узбекистан
5/12
© REUTERS / Jon Nazca

Солдаты и полиция применяли в отношении нелегалов слезоточивый газ и дубинки.

© AP Photo / Bernat Armangue

Вскоре взрослые мигранты будут высланы. Такое решение приняли власти. Около 4 тысяч человек уже отправили обратно.

Вскоре взрослые мигранты будут высланы. Такое решение приняли власти. Около 4 тысяч человек уже отправили обратно. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AP Photo / Bernat Armangue

Вскоре взрослые мигранты будут высланы. Такое решение приняли власти. Около 4 тысяч человек уже отправили обратно.

© AFP 2018 / Mosa'ab Elshamy

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьезный кризис для всей Европы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьезный кризис для всей Европы. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2018 / Mosa'ab Elshamy

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьезный кризис для всей Европы.

© REUTERS / Javier Bernardo

В Евросоюзе эту позицию разделили и призвали Марокко остановить поток мигрантов.

В Евросоюзе эту позицию разделили и призвали Марокко остановить поток мигрантов. - Sputnik Узбекистан
8/12
© REUTERS / Javier Bernardo

В Евросоюзе эту позицию разделили и призвали Марокко остановить поток мигрантов.

© REUTERS / Reduan Ben Zakouor/El Faro de Ceuta

Единственная сухопутная граница ЕС и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья.

Единственная сухопутная граница ЕС и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Reduan Ben Zakouor/El Faro de Ceuta

Единственная сухопутная граница ЕС и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья.

© AP Photo / Javier Fergo

Эти города буквально притягивают мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.

Эти города буквально притягивают мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Javier Fergo

Эти города буквально притягивают мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.

© REUTERS / Jon Nazca

В последние месяцы количество прибывающих со стороны моря резко увеличилось.

В последние месяцы количество прибывающих со стороны моря резко увеличилось. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Jon Nazca

В последние месяцы количество прибывающих со стороны моря резко увеличилось.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

К примеру, в апреле на Канарские острова попытались въехать более тысячи беженцев — это втрое больше, чем в аналогичный период 2020 года.

К примеру, в апреле на Канарские острова попытались въехать более тысячи беженцев — это втрое больше, чем в аналогичный период 2020 года. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

К примеру, в апреле на Канарские острова попытались въехать более тысячи беженцев — это втрое больше, чем в аналогичный период 2020 года.

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