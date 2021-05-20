https://uz.sputniknews.ru/20210520/glavnyy-boy-goda-pop-mma-kto-takie-xasbik-i-abdurozik-18815549.html
Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео
Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео
Это будет поединок в самой легкой весовой категории — оба бойца в сумме весят 35 килограммов. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T08:32+0500
2021-05-20T08:32+0500
2021-05-20T09:04+0500
видео
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Казалось бы, зачем в этот спорт приводить детей? Но кто сказал, что это дети?Абдурозику уже 17 лет, он певец из Таджикистана. Его рост всего 1 метр, а вес — 17 килограммов.Хасбулле — 18 лет, он блогер из Дагестана. Его рост 93 сантиметра, а весит боец 18 килограммов.У обоих генетическое заболевание. Что еще известно о спортсменах и где можно посмотреть самый хайповый поединок в мире смешанных единоборств?Подробности — в видео.
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видео, мультимедиа
Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео
08:32 20.05.2021 (обновлено: 09:04 20.05.2021)
Это будет поединок в самой легкой весовой категории — оба бойца в сумме весят 35 килограммов.
Казалось бы, зачем в этот спорт приводить детей? Но кто сказал, что это дети?
Абдурозику уже 17 лет, он певец из Таджикистана. Его рост всего 1 метр, а вес — 17 килограммов.
Хасбулле — 18 лет, он блогер из Дагестана. Его рост 93 сантиметра, а весит боец 18 килограммов.
У обоих генетическое заболевание.
Что еще известно о спортсменах и где можно посмотреть самый хайповый поединок в мире смешанных единоборств?