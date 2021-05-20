https://uz.sputniknews.ru/20210520/glavnyy-boy-goda-pop-mma-kto-takie-xasbik-i-abdurozik-18815549.html

Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео

Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео

Это будет поединок в самой легкой весовой категории — оба бойца в сумме весят 35 килограммов. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

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Казалось бы, зачем в этот спорт приводить детей? Но кто сказал, что это дети?Абдурозику уже 17 лет, он певец из Таджикистана. Его рост всего 1 метр, а вес — 17 килограммов.Хасбулле — 18 лет, он блогер из Дагестана. Его рост 93 сантиметра, а весит боец 18 килограммов.У обоих генетическое заболевание. Что еще известно о спортсменах и где можно посмотреть самый хайповый поединок в мире смешанных единоборств?Подробности — в видео.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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