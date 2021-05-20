https://uz.sputniknews.ru/20210520/ispytaniya-bronemashiny-tarlon-idut-v-uzbekistane--video-18829273.html

Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео

Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео

Автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T16:39+0500

2021-05-20T16:39+0500

2021-05-20T16:39+0500

общество

бронетранспортер

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Испытания легкобронированного автомобиля (ЛБА) Tarlon идут в Узбекистане, сообщает Государственный комитет по оборонной промышленности.Машина была спроектирована и разработана в республике по заказу министерств и ведомств в системе Вооруженных сил.В ходе испытаний проверяют, насколько Tarlon соответствует стандартам баллистической защиты, также тестируется его способность передвигаться и преодолевать разные препятствия.Напомним, автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Ранее в комитете отмечали, что по техническим и боевым характеристикам он в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств.

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бронетранспортер, узбекистан