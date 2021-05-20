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Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
Автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:39+0500
2021-05-20T16:39+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Испытания легкобронированного автомобиля (ЛБА) Tarlon идут в Узбекистане, сообщает Государственный комитет по оборонной промышленности.Машина была спроектирована и разработана в республике по заказу министерств и ведомств в системе Вооруженных сил.В ходе испытаний проверяют, насколько Tarlon соответствует стандартам баллистической защиты, также тестируется его способность передвигаться и преодолевать разные препятствия.Напомним, автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Ранее в комитете отмечали, что по техническим и боевым характеристикам он в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств.
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бронетранспортер, узбекистан

Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео

16:39 20.05.2021
522
© Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленностиЛегкобронированный автомобиль "TARLON"
Легкобронированный автомобиль TARLON - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности
Автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Испытания легкобронированного автомобиля (ЛБА) Tarlon идут в Узбекистане, сообщает Государственный комитет по оборонной промышленности.
Машина была спроектирована и разработана в республике по заказу министерств и ведомств в системе Вооруженных сил.
В ходе испытаний проверяют, насколько Tarlon соответствует стандартам баллистической защиты, также тестируется его способность передвигаться и преодолевать разные препятствия.
Напомним, автомобиль предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Ранее в комитете отмечали, что по техническим и боевым характеристикам он в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств.
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