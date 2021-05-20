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Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. В конкурсной гонке одержала лидерство... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:19+0500
2021-05-20T16:19+0500
общество
солнечная электростанция
джизакская область
дубай
самаркандская область
оаэ
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.По проектам строительства фотоэлектрических (солнечных) станций (ФЭС) мощностью 180-220 МВт в Самаркандской и Джизакской областях определены победители тендера, сообщает пресс-служба Минэнерго.По информации Министерства, в конкурсной гонке одержала лидерство компания ­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в Каттакурганском и Галляаральском районах.В госструктуре отметили, что в рамках проектов инвестору-разработчику необходимо будет построить солнечную электростанцию, а также новую подстанцию мощностью 220 кВ.В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. К 16 мая 2021 года получено семь предложений для проекта в Самаркандской области, и восемь - для проекта в Джизакской области, добавили в Минэнерго.В Министерстве также отметили, что к 2030 году в Узбекистане для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию запланировано развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации.
https://uz.sputniknews.ru/20210226/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti-16081907.html
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html
джизакская область
дубай
самаркандская область
оаэ
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солнечная электростанция, джизакская область, дубай, самаркандская область, оаэ

Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана

16:19 20.05.2021
419
© МинэнергоСолнечные батареи на малой ФЭС под Ташкентом
Солнечные батареи на малой ФЭС под Ташкентом - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Минэнерго
В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. В конкурсной гонке одержала лидерство компания ­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт).
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.По проектам строительства фотоэлектрических (солнечных) станций (ФЭС) мощностью 180-220 МВт в Самаркандской и Джизакской областях определены победители тендера, сообщает пресс-служба Минэнерго.
По информации Министерства, в конкурсной гонке одержала лидерство компания ­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в Каттакурганском и Галляаральском районах.
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В госструктуре отметили, что в рамках проектов инвестору-разработчику необходимо будет построить солнечную электростанцию, а также новую подстанцию мощностью 220 кВ.
В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. К 16 мая 2021 года получено семь предложений для проекта в Самаркандской области, и восемь - для проекта в Джизакской области, добавили в Минэнерго.
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В Министерстве также отметили, что к 2030 году в Узбекистане для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию запланировано развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации.
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