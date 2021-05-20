https://uz.sputniknews.ru/20210520/kompaniya-iz-oae-stala-investorom-dlya-stroitelstva-fes-v-dvux-oblastyax-uzbekistana-18829106.html

Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана

Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана

В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. В конкурсной гонке одержала лидерство... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T16:19+0500

2021-05-20T16:19+0500

2021-05-20T16:19+0500

общество

солнечная электростанция

джизакская область

дубай

самаркандская область

оаэ

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.По проектам строительства фотоэлектрических (солнечных) станций (ФЭС) мощностью 180-220 МВт в Самаркандской и Джизакской областях определены победители тендера, сообщает пресс-служба Минэнерго.По информации Министерства, в конкурсной гонке одержала лидерство компания ­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в Каттакурганском и Галляаральском районах.В госструктуре отметили, что в рамках проектов инвестору-разработчику необходимо будет построить солнечную электростанцию, а также новую подстанцию мощностью 220 кВ.В тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. К 16 мая 2021 года получено семь предложений для проекта в Самаркандской области, и восемь - для проекта в Джизакской области, добавили в Минэнерго.В Министерстве также отметили, что к 2030 году в Узбекистане для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию запланировано развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации.

https://uz.sputniknews.ru/20210226/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti-16081907.html

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html

джизакская область

дубай

самаркандская область

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