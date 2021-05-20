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Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T13:45+0500
2021-05-20T14:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане нет, не было и не будет американских биологических лабораторий, заявил Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что США создали по всему миру, в том числе в странах СНГ и в Узбекистане в частности, несколько сотен биологических военных лабораторий.Суверенный Узбекистан имеет право налаживать взаимодействие с разными странами, однако не допускает и не намерен допускать возможных угроз биологической безопасности других государств, подчеркнул военный эпидемиолог.По словам Мадаминова, в республике есть лаборатории, реконструированные или построенные и оснащенные современным оборудованием в рамках сотрудничества с США, но это лаборатории 2-го уровня безопасности — то есть непригодные для разработки потенциальных компонентов биологического/бактериологического оружия. "В лабораториях отсутствует лабораторное оборудование двойного назначения (секвенаторы, биогенераторы и так далее), необходимое для разработки компонентов биологического оружия, изменения выделенных из проб микроорганизмов, размножения и накопления запасов бактерий и вирусов", — отметил он.Военный эпидемиолог также заявил, что американские микробиологи никогда не работали в лабораториях Узбекистана. Узбекистан присоединен к ряду международных документов в области запрещения и нераспространения биологического оружия и неукоснительно выполняет свои обязательства, заключил военный эпидемиолог.Россия ранее не раз выражала обеспокоенность по поводу военной и биологической деятельности Соединенных Штатов Америки.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайТак, в начале апреля секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "КоммерсантЪ" заявил, что в мире "как на дрожжах растут все новые и новые" биологические лаборатории, "находящиеся под контролем США". Причем, по его словам, "в основном у российских и китайских границ".Несколько дней назад опасения относительно деятельности биолабораторий США также высказал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. "В современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов "гибридной" войны", — отметил он в интервью Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20200717/COVID-19-mozhet-stat-agressivnee-my-dolzhny-byt-gotovy--uzbekskiy-epidemiolog-14561196.html
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Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США

13:45 20.05.2021 (обновлено: 14:59 20.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровМаруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз
Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов опроверг информацию о якобы наличии на территории страны американских военных биологических лабораторий.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане нет, не было и не будет американских биологических лабораторий, заявил Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что США создали по всему миру, в том числе в странах СНГ и в Узбекистане в частности, несколько сотен биологических военных лабораторий.
"Мы официально заявляем, что в Узбекистане не было, нет и не будет американской биологической лаборатории", — говорится в заявлении Мадаминова, которое находится в распоряжении редакции.
Суверенный Узбекистан имеет право налаживать взаимодействие с разными странами, однако не допускает и не намерен допускать возможных угроз биологической безопасности других государств, подчеркнул военный эпидемиолог.
По словам Мадаминова, в республике есть лаборатории, реконструированные или построенные и оснащенные современным оборудованием в рамках сотрудничества с США, но это лаборатории 2-го уровня безопасности — то есть непригодные для разработки потенциальных компонентов биологического/бактериологического оружия.
"Они являются национальными линейными лабораториями санэпидслужбы, как и подобные им лаборатории учреждений Роспотребнадзора. Исследования военного характера в них не проводились и не проводятся <...>", — рассказал Мадаминов.
"В лабораториях отсутствует лабораторное оборудование двойного назначения (секвенаторы, биогенераторы и так далее), необходимое для разработки компонентов биологического оружия, изменения выделенных из проб микроорганизмов, размножения и накопления запасов бактерий и вирусов", — отметил он.
Военный эпидемиолог также заявил, что американские микробиологи никогда не работали в лабораториях Узбекистана.
"Штатные лаборатории санэпидслужбы республики укомплектованы только национальными кадрами", — рассказал Мадаминов.
Узбекистан присоединен к ряду международных документов в области запрещения и нераспространения биологического оружия и неукоснительно выполняет свои обязательства, заключил военный эпидемиолог.
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Так, в начале апреля секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "КоммерсантЪ" заявил, что в мире "как на дрожжах растут все новые и новые" биологические лаборатории, "находящиеся под контролем США". Причем, по его словам, "в основном у российских и китайских границ".
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Несколько дней назад опасения относительно деятельности биолабораторий США также высказал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. "В современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов "гибридной" войны", — отметил он в интервью Sputnik.
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