https://uz.sputniknews.ru/20210520/my-ne-tamojnya-lavrov-vpervye-vstretilsya-s-gossekretarem-ssha--video-18822507.html

"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео

"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в Рейкьявике. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T13:55+0500

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видео

мид рф

сергей лавров

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Дипломаты обсуждали двусторонние отношения почти два часа.На повестке дня были несколько тем: стратегическую стабильность, "Северный поток-2" и перспективы встречи президентов. Позднее журналисты поинтересовались у Лаврова, согласилась ли российская сторона на переговоры Путина и Байдена.Глава МИД ответил шуткой. Напомним, что Джо Байден ранее предложил Путину встретиться этим летом. Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии.

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видео, мид рф, сергей лавров, сша, мультимедиа