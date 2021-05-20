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"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в Рейкьявике. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T13:55+0500
2021-05-20T13:55+0500
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Дипломаты обсуждали двусторонние отношения почти два часа.На повестке дня были несколько тем: стратегическую стабильность, "Северный поток-2" и перспективы встречи президентов. Позднее журналисты поинтересовались у Лаврова, согласилась ли российская сторона на переговоры Путина и Байдена.Глава МИД ответил шуткой. Напомним, что Джо Байден ранее предложил Путину встретиться этим летом. Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии.
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видео, мид рф, сергей лавров, сша, мультимедиа
"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
13:55 20.05.2021 (обновлено: 13:59 20.05.2021)
Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла в Рейкьявике.
Дипломаты обсуждали двусторонние отношения почти два часа.
На повестке дня были несколько тем: стратегическую стабильность, "Северный поток-2" и перспективы встречи президентов.
Позднее журналисты поинтересовались у Лаврова, согласилась ли российская сторона на переговоры Путина и Байдена.
Глава МИД ответил шуткой.
"Мы же не таможня, чтобы давать добро", — сказал министр.
Напомним, что Джо Байден ранее предложил Путину встретиться этим летом.
Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии.