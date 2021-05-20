https://uz.sputniknews.ru/20210520/naznachen-direktor-instituta-prognozirovaniya-i-makroekonomicheskix-issledovaniy-18821921.html
Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
Заместитель директора Центра экономических исследований и реформ назначен на пост главы Института прогнозирования и макроэкономических исследований. Какую... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T13:30+0500
2021-05-20T13:30+0500
2021-05-20T13:30+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана перестановка кадров. Директором ведомства назначен его бывший заместитель Умид Абидходжаев.Для справки: Абидходжаев родился в 1987 году в Намангане. В 2009 году окончил Ташкентский исламский университет при Кабинете Министров, в 2014 году получил степень магистра Университета Кейо в Японии, а в 2017 году закончил докторантуру Университета Кейо в области экономики.С октября 2019 года он работал заместителем директора ЦЭИР.Какую должность получил прежний глава ведомства не уточняется.
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MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, узбекистан
Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
Заместитель директора Центра экономических исследований и реформ назначен на пост главы Института прогнозирования и макроэкономических исследований. Какую должность получил прежний руководитель ведомства не уточняется.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
В Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана перестановка кадров. Директором ведомства назначен
его бывший заместитель Умид Абидходжаев.
Для справки: Абидходжаев родился в 1987 году в Намангане. В 2009 году окончил Ташкентский исламский университет при Кабинете Министров, в 2014 году получил степень магистра Университета Кейо в Японии, а в 2017 году закончил докторантуру Университета Кейо в области экономики.
С октября 2019 года он работал заместителем директора ЦЭИР.
Какую должность получил прежний глава ведомства не уточняется.