https://uz.sputniknews.ru/20210520/pochemu-unichtojili-pole-so-speloy-klubnikoy-v-kibrae-otvet-xokimiyata-18830844.html

Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията

Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията

Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T18:16+0500

2021-05-20T18:16+0500

2021-05-20T18:16+0500

общество

клубника

ташкентская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В хокимияте Кибрайского района прокомментировали ситуацию, связанную с уничтожением поля спелой клубники.Напомним, что инцидент вызвал ожесточенные споры в соцсетях и спровоцировал конфликт между местными жителями и правоохранителями.В хокимияте заявили, что территория, вокруг которой возник скандал, принадлежит фермерскому хозяйству "Саидвали ходжи".Фермерское хозяйство отдало местным дехканам в аренду 8 гектаров земли (общая территория составляет 20,9 гектара) для посадки клубники. Однако никаких договоров между сторонами подписано не было, а, значит, аренда не была закреплена юридически.Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды.

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клубника, ташкентская область, узбекистан