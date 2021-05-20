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Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията
Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията
Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T18:16+0500
2021-05-20T18:16+0500
общество
клубника
ташкентская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В хокимияте Кибрайского района прокомментировали ситуацию, связанную с уничтожением поля спелой клубники.Напомним, что инцидент вызвал ожесточенные споры в соцсетях и спровоцировал конфликт между местными жителями и правоохранителями.В хокимияте заявили, что территория, вокруг которой возник скандал, принадлежит фермерскому хозяйству "Саидвали ходжи".Фермерское хозяйство отдало местным дехканам в аренду 8 гектаров земли (общая территория составляет 20,9 гектара) для посадки клубники. Однако никаких договоров между сторонами подписано не было, а, значит, аренда не была закреплена юридически.Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды.
ташкентская область
узбекистан
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клубника, ташкентская область, узбекистан

Почему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията

18:16 20.05.2021
1311
© СС0 / Unsplash / Maksim ShutovКлубника
Клубника - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© СС0 / Unsplash / Maksim Shutov
Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В хокимияте Кибрайского района прокомментировали ситуацию, связанную с уничтожением поля спелой клубники.
Напомним, что инцидент вызвал ожесточенные споры в соцсетях и спровоцировал конфликт между местными жителями и правоохранителями.
В хокимияте заявили, что территория, вокруг которой возник скандал, принадлежит фермерскому хозяйству "Саидвали ходжи".
Фермерское хозяйство отдало местным дехканам в аренду 8 гектаров земли (общая территория составляет 20,9 гектара) для посадки клубники.
Однако никаких договоров между сторонами подписано не было, а, значит, аренда не была закреплена юридически.
"Ущерб, нанесенный фермерскому хозяйству из-за изъятия земли в пользу государства (уведомительные письма были направлены), будет возмещен", — добавили в районной администрации.
Фермерское хозяйство должно будет покрыть убытки дехкан, которые пользовались землей на основании вторичной аренды.
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