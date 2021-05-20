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Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
Узбекистан закупает порядка 40 наименований препаратов, среди которых такие фармакологические группы, как бактериофаги, вакцины и анатоксины. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T15:04+0500
2021-05-20T16:08+0500
общество
лекарства
экспорт
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Национальный производитель иммунобиологических препаратов в России "Микроген" за первые три месяца года экспортировал в Узбекистан в полтора раза больше лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении - это 500 тысяч упаковок медицинских препаратов.В основном это препараты антимикробного действия. В этом году, по словам Загорского, производитель планирует удвоить поставки противогриппозной вакцины "Совигрипп" с 800 тысяч до 1,6 млн доз.Помимо бактериофагов в 2021 году в Узбекистан впервые была экспортирована оптовая партия российского ботулотоксина типа А, а также возобновлены поставки аллергенов, используемых для лечения и профилактики аллергических заболеваний.
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лекарства, экспорт

Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов

15:04 20.05.2021 (обновлено: 16:08 20.05.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт собирает лекарства
Фармацевт собирает лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Узбекистан закупает порядка 40 наименований препаратов, среди которых такие фармакологические группы, как бактериофаги, вакцины и анатоксины.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Национальный производитель иммунобиологических препаратов в России "Микроген" за первые три месяца года экспортировал в Узбекистан в полтора раза больше лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении - это 500 тысяч упаковок медицинских препаратов.
В основном это препараты антимикробного действия.
В настоящее время мы отгружаем в Узбекистан порядка 40 наименований препаратов, среди которых такие фармакологические группы, как бактериофаги, вакцины и анатоксины, а также готовые лекарственные препараты, применяемые для терапии социально-значимых заболеваний: сердечно-сосудистых и других.
Андрей Загорский
генеральный директор "Нацимбио", управляющей организации "Микрогена"
В этом году, по словам Загорского, производитель планирует удвоить поставки противогриппозной вакцины "Совигрипп" с 800 тысяч до 1,6 млн доз.
Помимо бактериофагов в 2021 году в Узбекистан впервые была экспортирована оптовая партия российского ботулотоксина типа А, а также возобновлены поставки аллергенов, используемых для лечения и профилактики аллергических заболеваний.
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