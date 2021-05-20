https://uz.sputniknews.ru/20210520/proizvoditel-iz-rf-vozobnovil-v-uzbekistan-postavki-antigistaminnyx-preparatov-18826812.html

Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов

Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов

Узбекистан закупает порядка 40 наименований препаратов, среди которых такие фармакологические группы, как бактериофаги, вакцины и анатоксины. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T15:04+0500

2021-05-20T15:04+0500

2021-05-20T16:08+0500

общество

лекарства

экспорт

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Национальный производитель иммунобиологических препаратов в России "Микроген" за первые три месяца года экспортировал в Узбекистан в полтора раза больше лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении - это 500 тысяч упаковок медицинских препаратов.В основном это препараты антимикробного действия. В этом году, по словам Загорского, производитель планирует удвоить поставки противогриппозной вакцины "Совигрипп" с 800 тысяч до 1,6 млн доз.Помимо бактериофагов в 2021 году в Узбекистан впервые была экспортирована оптовая партия российского ботулотоксина типа А, а также возобновлены поставки аллергенов, используемых для лечения и профилактики аллергических заболеваний.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лекарства, экспорт