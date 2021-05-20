https://uz.sputniknews.ru/20210520/sber-nameren-razrabotat-pervye-sobstvennye-igry-dlya-smartfonov-18825821.html

"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов

"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов

Ранее компания запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T14:45+0500

2021-05-20T14:45+0500

2021-05-20T14:45+0500

россия

компьютерные игры

мобильный телефон

сбербанк

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. "Сбер" планирует выпустить первые собственные игры для мобильных телефонов до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский во время технологической конференции SmartDev, передает РИА Новости.В конце прошлого года компания объявила о выходе на игровой рынок. Группа специалистов запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. В конце апреля в организации сообщили, что собираются расширить свое присутствие на игровом рынке. Таким образом, "Сбер" намерен выделить игровое направление в отдельный бизнес и заняться выпуском собственных игр, но пока только для смартфонов.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-Uzbekistane-namereny-vnedrit-sistemy-iskusstvennogo-intellekta-Sbera-16033265.html

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компьютерные игры, мобильный телефон, сбербанк