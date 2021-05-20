https://uz.sputniknews.ru/20210520/sber-nameren-razrabotat-pervye-sobstvennye-igry-dlya-smartfonov-18825821.html
"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
Ранее компания запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T14:45+0500
2021-05-20T14:45+0500
2021-05-20T14:45+0500
россия
компьютерные игры
мобильный телефон
сбербанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08d2941e24d4b941b3da9b071378aa2a.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. "Сбер" планирует выпустить первые собственные игры для мобильных телефонов до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский во время технологической конференции SmartDev, передает РИА Новости.В конце прошлого года компания объявила о выходе на игровой рынок. Группа специалистов запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. В конце апреля в организации сообщили, что собираются расширить свое присутствие на игровом рынке. Таким образом, "Сбер" намерен выделить игровое направление в отдельный бизнес и заняться выпуском собственных игр, но пока только для смартфонов.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-Uzbekistane-namereny-vnedrit-sistemy-iskusstvennogo-intellekta-Sbera-16033265.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3e3ca59070336e3c24d71e2fc1a2a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
компьютерные игры, мобильный телефон, сбербанк
"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
Ранее компания запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
"Сбер" планирует выпустить первые собственные игры для мобильных телефонов до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский во время технологической конференции SmartDev, передает РИА Новости
.
В конце прошлого года компания объявила о выходе на игровой рынок. Группа специалистов запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре.
В конце апреля в организации сообщили, что собираются расширить свое присутствие на игровом рынке. Таким образом, "Сбер" намерен выделить игровое направление в отдельный бизнес и заняться выпуском собственных игр, но пока только для смартфонов.