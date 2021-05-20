Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210520/sber-nameren-razrabotat-pervye-sobstvennye-igry-dlya-smartfonov-18825821.html
"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
Ранее компания запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T14:45+0500
2021-05-20T14:45+0500
россия
компьютерные игры
мобильный телефон
сбербанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08d2941e24d4b941b3da9b071378aa2a.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. "Сбер" планирует выпустить первые собственные игры для мобильных телефонов до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский во время технологической конференции SmartDev, передает РИА Новости.В конце прошлого года компания объявила о выходе на игровой рынок. Группа специалистов запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре. В конце апреля в организации сообщили, что собираются расширить свое присутствие на игровом рынке. Таким образом, "Сбер" намерен выделить игровое направление в отдельный бизнес и заняться выпуском собственных игр, но пока только для смартфонов.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-Uzbekistane-namereny-vnedrit-sistemy-iskusstvennogo-intellekta-Sbera-16033265.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3e3ca59070336e3c24d71e2fc1a2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
компьютерные игры, мобильный телефон, сбербанк

"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов

14:45 20.05.2021
332
CC0 / Unsplash / NordWood ThemesМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
CC0 / Unsplash / NordWood Themes
Ранее компания запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. "Сбер" планирует выпустить первые собственные игры для мобильных телефонов до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский во время технологической конференции SmartDev, передает РИА Новости.
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
Экономика
В Узбекистане намерены внедрить системы искусственного интеллекта "Сбера"
18 февраля, 16:50
542
В конце прошлого года компания объявила о выходе на игровой рынок. Группа специалистов запустила новый сервис облачного гейминга SberPlay, позволяющий воспроизводить популярные компьютерные игры на телевизоре.
В конце апреля в организации сообщили, что собираются расширить свое присутствие на игровом рынке. Таким образом, "Сбер" намерен выделить игровое направление в отдельный бизнес и заняться выпуском собственных игр, но пока только для смартфонов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
16:19Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
16:07Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
16:07Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
16:03Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
16:02Сколько автомобилей произвели в апреле в Узбекистане — Госкомстат
15:53Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
15:34В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
15:04Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
14:56Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году
14:45"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
14:41В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
14:14Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана
14:13Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов
14:11В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
13:55"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
13:45Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
13:31Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
13:30Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
13:23Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета