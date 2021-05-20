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Тополиный пух, жара...Узбекистан: какая погода ожидается на выходных?
Тополиный пух, жара...Узбекистан: какая погода ожидается на выходных?
До конца недели ветер может достигать 7-12 метров в секунду. Однако, в целом, выходные будут жаркими и не дождливыми. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T09:03+0500
2021-05-20T09:03+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на предстоящих выходных.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура днем поднимется до 27-32 градусов.Такая же погода ожидается в Бухарской, Навоийской, Андижанской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской областях, а также в Каракалпакстане.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет еще жарче — столбики термометров покажут 30-35 градусов.В горных районах страны между тем воздух будет чуть холоднее — 17-22 градусов.В целом, в Узбекистане на выходных установится спокойная и не дождливая погода.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Тополиный пух, жара...Узбекистан: какая погода ожидается на выходных?

09:03 20.05.2021
796
© СС0 / Unsplash / Dakota RoosЛето
Лето - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© СС0 / Unsplash / Dakota Roos
До конца недели ветер может достигать 7-12 метров в секунду. Однако, в целом, выходные будут жаркими и не дождливыми.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на предстоящих выходных.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура днем поднимется до 27-32 градусов.
Такая же погода ожидается в Бухарской, Навоийской, Андижанской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской областях, а также в Каракалпакстане.
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В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет еще жарче — столбики термометров покажут 30-35 градусов.
В горных районах страны между тем воздух будет чуть холоднее — 17-22 градусов.
В целом, в Узбекистане на выходных установится спокойная и не дождливая погода.
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