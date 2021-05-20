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Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана
Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана
Программа мероприятия включает вопросы, представляющие наибольшую важность для России и пяти государств ЦА. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
конференция
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится в Казани 20-21 мая, сообщает АНО "Институт исследований Центральной Азии".Тема мероприятия — "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее".Планируется обсудить следующие вопросы:Среди гостей конференции — экс-президент Афганистана Хамид Карзай, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
https://uz.sputniknews.ru/20191112/Perspektivnyy-dialog-Valday-smeschaet-orientiry-s-Zapada-na-Vostok-12783575.html
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конференция, казань

Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана

14:14 20.05.2021 (обновлено: 14:15 20.05.2021)
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© SputnikКул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля
Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik
Программа мероприятия включает вопросы, представляющие наибольшую важность для России и пяти государств ЦА.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится в Казани 20-21 мая, сообщает АНО "Институт исследований Центральной Азии".
Тема мероприятия — "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее".
В мероприятии примут участие более 60 экспертов из 16 стран, в том числе из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Афганистана, Германии, Франции.
Планируется обсудить следующие вопросы:
Социальные последствия пандемии для России и ЦА;
Будущее безопасности в Центральноазиатском регионе;
Влияние изменений в мировой экономике на РФ и страны Центральной Азии;
Особенности российской политики в Центральноазиатском регионе.
Среди гостей конференции — экс-президент Афганистана Хамид Карзай, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Валдай меняет ориентиры: центр мирового развития смещается с Запада на Восток - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2019
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Перспективный диалог: "Валдай" смещает ориентиры с Запада на Восток
12 ноября 2019, 20:35
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