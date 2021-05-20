https://uz.sputniknews.ru/20210520/tsentralnoaziatskaya-konferentsiya-v-kazani-sredi-uchastnikov--eksperty-iz-uzbekistana-18823772.html

Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана

Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана

Программа мероприятия включает вопросы, представляющие наибольшую важность для России и пяти государств ЦА. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T14:14+0500

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общество

конференция

казань

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится в Казани 20-21 мая, сообщает АНО "Институт исследований Центральной Азии".Тема мероприятия — "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее".Планируется обсудить следующие вопросы:Среди гостей конференции — экс-президент Афганистана Хамид Карзай, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

https://uz.sputniknews.ru/20191112/Perspektivnyy-dialog-Valday-smeschaet-orientiry-s-Zapada-na-Vostok-12783575.html

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конференция, казань