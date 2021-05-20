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У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек
У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек
На трассе у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T10:39+0500
2021-05-20T11:05+0500
происшествия
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На одной из трасс в Джизакской области произошло страшное ДТП, которое могло привести к человеческим жертвам. Однако, тяжелых последствий удалось избежать благодаря грамотным действиям инспектора ДПС, сообщает пресс-служба областного УВД.Все произошло поздно вечером 17 мая - у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками. Под ударом оказались четыре автомобиля, двигавшиеся впереди.Инспектор ДПС, несший службу в этом районе, успел вовремя заметить неисправность грузовика. На служебном авто он обогнал большегруз с сигналом, предупреждающим других автомобилистов съехать на обочину. Но четыре автомобиля не успели сделать маневр и оказались под ударом. Пострадали восемь граждан Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областей. Все они госпитализированы в Джизакский филиал Республиканского научного центра скорой медпомощи.
https://uz.sputniknews.ru/20210206/Gruzovik-nasmert-sbil-pensionera-v-Andizhanskoy-oblasti-15950279.html
джизакская область
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джизакская область, дтп, мвд

У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек

10:39 20.05.2021 (обновлено: 11:05 20.05.2021)
115
© Sputnik / Рамиз БахтияровМашина ДПС
Машина ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На трассе у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На одной из трасс в Джизакской области произошло страшное ДТП, которое могло привести к человеческим жертвам. Однако, тяжелых последствий удалось избежать благодаря грамотным действиям инспектора ДПС, сообщает пресс-служба областного УВД.
Все произошло поздно вечером 17 мая - у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками. Под ударом оказались четыре автомобиля, двигавшиеся впереди.
Инспектор ДПС, несший службу в этом районе, успел вовремя заметить неисправность грузовика. На служебном авто он обогнал большегруз с сигналом, предупреждающим других автомобилистов съехать на обочину. Но четыре автомобиля не успели сделать маневр и оказались под ударом.
Грузовик насмерть сбил пенсионера в Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2021
Грузовик насмерть сбил пенсионера в Андижанской области
6 февраля, 16:03
2012
Пострадали восемь граждан Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областей. Все они госпитализированы в Джизакский филиал Республиканского научного центра скорой медпомощи.
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