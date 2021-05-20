https://uz.sputniknews.ru/20210520/u-gruzovika-otkazali-tormoza-v-dtp-postradali-vosem-chelovek--18818211.html

У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек

У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек

На трассе у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T10:39+0500

2021-05-20T10:39+0500

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происшествия

джизакская область

дтп

мвд

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На одной из трасс в Джизакской области произошло страшное ДТП, которое могло привести к человеческим жертвам. Однако, тяжелых последствий удалось избежать благодаря грамотным действиям инспектора ДПС, сообщает пресс-служба областного УВД.Все произошло поздно вечером 17 мая - у грузовика марки "Howo" внезапно отказали тормоза. Многотонная машина летела без управления, сталкиваясь с попадавшимися на ее пути легковушками. Под ударом оказались четыре автомобиля, двигавшиеся впереди.Инспектор ДПС, несший службу в этом районе, успел вовремя заметить неисправность грузовика. На служебном авто он обогнал большегруз с сигналом, предупреждающим других автомобилистов съехать на обочину. Но четыре автомобиля не успели сделать маневр и оказались под ударом. Пострадали восемь граждан Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областей. Все они госпитализированы в Джизакский филиал Республиканского научного центра скорой медпомощи.

https://uz.sputniknews.ru/20210206/Gruzovik-nasmert-sbil-pensionera-v-Andizhanskoy-oblasti-15950279.html

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