https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-izbavitsya-ot-saranchi-i-spaset-svoyo-selskoe-xozyaystvo-18830009.html

Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство

Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство

Специалисты поэтапно обрабатывают территории специальными химикатами. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T17:48+0500

2021-05-20T17:48+0500

2021-05-20T17:48+0500

общество

насекомое

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируется провести химическую обработку 593 тысячи гектаров земли для борьбы с саранчой:На данный момент, проведена обработка 226,4 тысячи гектаров земли, заявили в АО "Узагрокимёхимое".Эксперты отметили, что в республике можно встретить около 200 видов саранчи, однако самые опасные из них — 6-7 разновидностей.Эти насекомые активно распространяются и представляют большую угрозу для сельского хозяйства, если не принять своевременные меры.

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насекомое, узбекистан