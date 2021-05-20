Общество
Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство
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Специалисты поэтапно обрабатывают территории специальными химикатами.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируется провести химическую обработку 593 тысячи гектаров земли для борьбы с саранчой:
в Каракалпакстане — 148 тысяч гектаров;
Кашкадарье — 140 тысяч гектаров;
Сурхандарье — 105 тысяч гектаров;
Джизаке — 83 тысячи гектаров;
Самарканде — 24 тысячи гектаров;
Навои — 28 тысяч гектаров;
Ташкентской области — 23 тысячи гектаров;
Бухаре — 16 тысяч гектаров;
Сырдарье — 10 тысяч гектаров;
Фергане — 4 тысячи гектаров;
Намангане — 4 тысячи гектаров;
Андижане — 3 тысячи гектаров;
Хорезме — 3 тысячи гектаров;
Ташкенте — 2 тысячи гектаров.
На данный момент, проведена обработка 226,4 тысячи гектаров земли, заявили в АО "Узагрокимёхимое".
Эксперты отметили, что в республике можно встретить около 200 видов саранчи, однако самые опасные из них — 6-7 разновидностей.
Эти насекомые активно распространяются и представляют большую угрозу для сельского хозяйства, если не принять своевременные меры.