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Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство
Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство
Специалисты поэтапно обрабатывают территории специальными химикатами. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T17:48+0500
2021-05-20T17:48+0500
общество
насекомое
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируется провести химическую обработку 593 тысячи гектаров земли для борьбы с саранчой:На данный момент, проведена обработка 226,4 тысячи гектаров земли, заявили в АО "Узагрокимёхимое".Эксперты отметили, что в республике можно встретить около 200 видов саранчи, однако самые опасные из них — 6-7 разновидностей.Эти насекомые активно распространяются и представляют большую угрозу для сельского хозяйства, если не принять своевременные меры.
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насекомое, узбекистан

Узбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство

17:48 20.05.2021
603
© СС0 / Unsplash / Rick van HoutenСаранча
Саранча - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© СС0 / Unsplash / Rick van Houten
Специалисты поэтапно обрабатывают территории специальными химикатами.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируется провести химическую обработку 593 тысячи гектаров земли для борьбы с саранчой:
в Каракалпакстане — 148 тысяч гектаров;
Кашкадарье — 140 тысяч гектаров;
Сурхандарье — 105 тысяч гектаров;
Джизаке — 83 тысячи гектаров;
Самарканде — 24 тысячи гектаров;
Навои — 28 тысяч гектаров;
Ташкентской области — 23 тысячи гектаров;
Бухаре — 16 тысяч гектаров;
Сырдарье — 10 тысяч гектаров;
Фергане — 4 тысячи гектаров;
Намангане — 4 тысячи гектаров;
Андижане — 3 тысячи гектаров;
Хорезме — 3 тысячи гектаров;
Ташкенте — 2 тысячи гектаров.
На данный момент, проведена обработка 226,4 тысячи гектаров земли, заявили в АО "Узагрокимёхимое".
Эксперты отметили, что в республике можно встретить около 200 видов саранчи, однако самые опасные из них — 6-7 разновидностей.
Эти насекомые активно распространяются и представляют большую угрозу для сельского хозяйства, если не принять своевременные меры.
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