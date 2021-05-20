https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-podgotovil-proekt-sozdaniya-platformy-dlya-obmena-pravovoy-informatsiey-v-sng-18820990.html

Узбекистан представил проект создания платформы для обмена правовой информацией в СНГ

Узбекистан представил проект создания платформы для обмена правовой информацией в СНГ

Министры решили обновить Программу сотрудничества между ведомствами, насытив ее мероприятиями, направленными, в частности, на изучение опыта в области... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T12:54+0500

2021-05-20T12:54+0500

2021-05-20T12:57+0500

политика

русланбек давлетов

министерство юстиции узбекистана

форум

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало проект концепции по созданию единой электронной платформы СНГ для обмена правовой информацией. Об этом заявил глава ведомства Русланбек Давлетов в ходе встречи со своим российским коллегой Константином Чуйченко.Документ направлен на повышение эффективности и продуктивности в сфере оказания правовой помощи, а также оперативное взаимодействие компетентных органов государств-участников СНГ. Создать единую электронную платформу СНГ предложил президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав государств СНГ в декабре 2020 года.Давлетов уточнил, что проект концепции уже направлен Исполкомом СНГ в правительства стран Содружества для рассмотрения. Из-за карантинных ограничений пересылка бумажной корреспонденции была приостановлена, что привело к торможению рассмотрения многочисленных правовых запросов."Мы считаем, что создание и внедрение единой электронной платформы выведет обмен правовой информацией между компетентными органами на качественно новый уровень", - добавил Давлетов.Министры решили обновить Программу сотрудничества между ведомствами, насытив ее мероприятиями, направленными, в частности, на изучение опыта в области экспертизы и систематизации нормативно-правовых актов, экспертизы проектов международных договоров. Министерство юстиции РФ поделится опытом с коллегами из Узбекистана в применении механизма "регуляторной гильотины", а также в области экспертизы и систематизации нормативно-правовых актов.Петербургский международный юридический форум "Девять и три четверти: вакцинация правом" проходит с 18 по 22 мая в формате онлайн.

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русланбек давлетов, министерство юстиции узбекистана, форум