Культура
Узбекистан представил "портрет" махалли на Венецианской биеннале — фото и видео
19:34 20.05.2021 (обновлено: 19:42 20.05.2021)
584
© Instagram / Christ & GantenbeinФрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Посетители выставки благодаря современным технологиям смогут познакомиться с организационной структурой махалли, ее культурой и традициями.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" открылся на 17-й Венецианской архитектурной биеннале.
Масштабное мероприятие пройдет с 22 мая по 21 ноября.
В открытии павильона приняли участие вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова, зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, а также участники проектных работ.
© Instagram / wearemayveniceОткрытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Махалля в Узбекистане исторически являлась влиятельным культурным центром и эффективным органом самоуправления, отмечала ранее Саида Мирзиёева. Посетители выставки благодаря современным технологиям смогут познакомиться с ее организационной структурой, культурой и традициями.
Гаянэ Умерова, в свою очередь, заявляла: "На мой взгляд, махалля транслирует весьма важные аспекты, которые могут быть интересны международному сообществу, в том числе научному, и речь не только об архитектурной особенности. Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".
Для Узбекистана это дебютный проект на Венецианской биеннале. Над его созданием работали иностранцы и отечественные мастера, в том числе начинающие художники и архитекторы, усилиями которых был создан стильный фэнзин "Махалля". Он будет доступен посетителям павильона.
Кураторы проекта Узбекистана — Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн, профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе и партнеры-основатели архитектурного бюро Christ & Gantenbein. Они посетили самые крупные махалли Ташкента, Бухары и Хивы и провели 3D-сканирование ряда жилых домов и сооружений.
Художник и звукорежиссер проекта — Карлос Касас, фотограф и художник — Бас Принсен.
Касас создал для проекта новый саундскейп (в перевод с английского — "звуковой пейзаж"), "придающий дополнительное субъективное звучание беспристрастным академическим исследованиям", отмечается в публикации на странице павильона в Instagram.
Принсен провел съемки улиц и архитектурных строений.
© Instagram / Christ & GantenbeinФрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Фрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
© Instagram / ___voronФрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Фрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
© Instagram / wearemayveniceОткрытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
© Instagram / Christ & GantenbeinОткрытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
© Instagram / Christ & GantenbeinОткрытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Фрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Фрагмент национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
"Один из методов исследования заключался в том, что мы сопоставили кадастровые карты десяти махаллей 2010 года и современные фотографии, полученные с дронов, чтобы посмотреть, как город изменился за последние десять лет. <...> городское пространство трансформируется, здания постоянно перестраиваются, расширяются, изменяются. Махалля — живая структура как с социальной точки зрения, так и с архитектурной", — отмечали авторы проекта.
Махалли — культурное достояние Узбекистана, которое важно сохранить, отмечал Азиз Абдухакимов. Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям.
28 октября 2020, 18:43
3374