https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-predstavil-portret-maxalli-na-venetsianskoy-biennale--foto-i-video-18831898.html

Узбекистан представил "портрет" махалли на Венецианской биеннале — фото и видео

Узбекистан представил "портрет" махалли на Венецианской биеннале — фото и видео

Посетители выставки благодаря современным технологиям смогут познакомиться с организационной структурой махалли, ее культурой и традициями. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T19:34+0500

2021-05-20T19:34+0500

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саида мирзиёева

выставка

италия

культура

венеция

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" открылся на 17-й Венецианской архитектурной биеннале. Масштабное мероприятие пройдет с 22 мая по 21 ноября. В открытии павильона приняли участие вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова, зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, а также участники проектных работ.Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Махалля в Узбекистане исторически являлась влиятельным культурным центром и эффективным органом самоуправления, отмечала ранее Саида Мирзиёева. Посетители выставки благодаря современным технологиям смогут познакомиться с ее организационной структурой, культурой и традициями.Гаянэ Умерова, в свою очередь, заявляла: "На мой взгляд, махалля транслирует весьма важные аспекты, которые могут быть интересны международному сообществу, в том числе научному, и речь не только об архитектурной особенности. Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".Для Узбекистана это дебютный проект на Венецианской биеннале. Над его созданием работали иностранцы и отечественные мастера, в том числе начинающие художники и архитекторы, усилиями которых был создан стильный фэнзин "Махалля". Он будет доступен посетителям павильона.Кураторы проекта Узбекистана — Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн, профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе и партнеры-основатели архитектурного бюро Christ & Gantenbein. Они посетили самые крупные махалли Ташкента, Бухары и Хивы и провели 3D-сканирование ряда жилых домов и сооружений.Художник и звукорежиссер проекта — Карлос Касас, фотограф и художник — Бас Принсен.Касас создал для проекта новый саундскейп (в перевод с английского — "звуковой пейзаж"), "придающий дополнительное субъективное звучание беспристрастным академическим исследованиям", отмечается в публикации на странице павильона в Instagram.Принсен провел съемки улиц и архитектурных строений."Один из методов исследования заключался в том, что мы сопоставили кадастровые карты десяти махаллей 2010 года и современные фотографии, полученные с дронов, чтобы посмотреть, как город изменился за последние десять лет. <...> городское пространство трансформируется, здания постоянно перестраиваются, расширяются, изменяются. Махалля — живая структура как с социальной точки зрения, так и с архитектурной", — отмечали авторы проекта.Махалли — культурное достояние Узбекистана, которое важно сохранить, отмечал Азиз Абдухакимов. Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям.

https://uz.sputniknews.ru/20201028/Govorit-i-pokazyvaet-makhallya-pochemu-film-Shukhrata-Abbasova-aktualen-60-let-15278786.html

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саида мирзиёева, выставка, италия, венеция