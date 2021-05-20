https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-guvd--prokommentirovali--unichtojenie-polya-speloy-klubniki-v-kibrae-18827042.html

В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео

В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео

Инцидент произошел между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями. В настоящий момент по данному факту проводится расследование для... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T15:34+0500

2021-05-20T15:34+0500

2021-05-20T15:36+0500

общество

клубника

сельское хозяйство

конфликт

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись о конфликте между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов из-за уничтожения урожая спелой клубники на девяти гектарах земли в Кибрае. Данный инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.По словам пресс-секретаря силового ведомства, уполномоченные лица выполняли свои обязанности. Они не занимались уничтожением сельскохозяйственных культур, отметил Туляганов.В хокимияте Кибрайского района заявили, что в настоящий момент по данному факту проводится расследование для установления истиной причины произошедшей ситуации.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

клубника, сельское хозяйство, конфликт