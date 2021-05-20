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В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
Инцидент произошел между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями. В настоящий момент по данному факту проводится расследование для... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T15:34+0500
2021-05-20T15:36+0500
общество
клубника
сельское хозяйство
конфликт
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись о конфликте между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов из-за уничтожения урожая спелой клубники на девяти гектарах земли в Кибрае. Данный инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.По словам пресс-секретаря силового ведомства, уполномоченные лица выполняли свои обязанности. Они не занимались уничтожением сельскохозяйственных культур, отметил Туляганов.В хокимияте Кибрайского района заявили, что в настоящий момент по данному факту проводится расследование для установления истиной причины произошедшей ситуации.
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клубника, сельское хозяйство, конфликт

В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео

15:34 20.05.2021 (обновлено: 15:36 20.05.2021)
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© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники в Краснодарском крае
Сбор урожая клубники в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Инцидент произошел между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями. В настоящий момент по данному факту проводится расследование для установления истиной причины произошедшей ситуации.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись о конфликте между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов из-за уничтожения урожая спелой клубники на девяти гектарах земли в Кибрае. Данный инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.
По словам пресс-секретаря силового ведомства, уполномоченные лица выполняли свои обязанности. Они не занимались уничтожением сельскохозяйственных культур, отметил Туляганов.
В хокимияте Кибрайского района заявили, что в настоящий момент по данному факту проводится расследование для установления истиной причины произошедшей ситуации.
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