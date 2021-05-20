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https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-namangane-posetitel-magazina-pyrnul-nojom-prodavtsa-iz-za-slomannyx-vesov-18815977.html
В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов
В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов
Парень ранил работника магазина в область живота. Тот получил тяжелые увечья. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T09:41+0500
2021-05-20T09:47+0500
происшествия
магазин
нож
наманган
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Намангане произошел странный случай: посетитель магазина ударил продавца ножом из-за весов.По данным МВД, инцидент произошел 12 мая в махалле "Курмак" Наманганского района.23-летний А. Охунжон зашел в магазин, в какой-то момент молодой человек случайно сломал электронные весы, которые принадлежали продавцу.Работник магазина потребовал их починить. Однако вместо того, чтобы компенсировать ущерб, молодой человек ударил продавца ножом.Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" УК РУз.Расследование продолжается.
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магазин, нож, наманган, узбекистан

В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов

09:41 20.05.2021 (обновлено: 09:47 20.05.2021)
39
© СС0 / Unsplash / Theme InnВесы
Весы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© СС0 / Unsplash / Theme Inn
Парень ранил работника магазина в область живота. Тот получил тяжелые увечья.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Намангане произошел странный случай: посетитель магазина ударил продавца ножом из-за весов.
По данным МВД, инцидент произошел 12 мая в махалле "Курмак" Наманганского района.
© Следственный департамент при МВД УзбекистанаВ одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов
В одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
В одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
23-летний А. Охунжон зашел в магазин, в какой-то момент молодой человек случайно сломал электронные весы, которые принадлежали продавцу.
Работник магазина потребовал их починить. Однако вместо того, чтобы компенсировать ущерб, молодой человек ударил продавца ножом.
Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.
© Следственный департамент при МВД УзбекистанаВ одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов
В одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
В одном из магазинов Намангана покупатель пырнул ножом продавца из-за сломанных весов
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" УК РУз.
Расследование продолжается.
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