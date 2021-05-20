https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-namangane-posetitel-magazina-pyrnul-nojom-prodavtsa-iz-za-slomannyx-vesov-18815977.html

В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов

В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов

Парень ранил работника магазина в область живота. Тот получил тяжелые увечья. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T09:41+0500

2021-05-20T09:41+0500

2021-05-20T09:47+0500

происшествия

магазин

нож

наманган

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Намангане произошел странный случай: посетитель магазина ударил продавца ножом из-за весов.По данным МВД, инцидент произошел 12 мая в махалле "Курмак" Наманганского района.23-летний А. Охунжон зашел в магазин, в какой-то момент молодой человек случайно сломал электронные весы, которые принадлежали продавцу.Работник магазина потребовал их починить. Однако вместо того, чтобы компенсировать ущерб, молодой человек ударил продавца ножом.Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" УК РУз.Расследование продолжается.

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магазин, нож, наманган, узбекистан