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В Узбекистане для детей создадут клубы краеведов и юных путешественников
В Узбекистане для детей создадут клубы краеведов и юных путешественников
К тому же в республике намечено открыть Республиканский детский центр туризма, краеведения и экскурсий. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T17:00+0500
2021-05-20T17:02+0500
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туристы
клуб
дети
путешествие
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице прошло совещание с участием представителей из министерств и ведомств, в ходе которого были обсуждены вопросы по развитию детского и юношеского туризма в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.Во время мероприятия эксперты обсудили необходимость создания в стране системы массового вовлечения подростков в сферу туризма и путешествий, а также важность повышения уровня знаний детей в краеведении, культуре путешествий, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях. Для реализации поставленной цели, в республике в ближайшие 10 лет будут созданы клубы краеведов и юных путешественников различного направления. Кроме того, в каждом регионе откроются пункты проката туристского снаряжения для разных возрастов.К тому же в Узбекистане намечено открыть Республиканский детский центр туризма, краеведения и экскурсий.Таким образом, в стране начата работа по разработке "Государственной концепции развития детского и юношеского туризма на период до 2030 года", а также дорожной карты.
https://uz.sputniknews.ru/20151008/675313.html
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туристы, клуб, дети, путешествие, узбекистан

В Узбекистане для детей создадут клубы краеведов и юных путешественников

17:00 20.05.2021 (обновлено: 17:02 20.05.2021)
110
© Flickr / Giorgio MontersinoЖители Республике Узбекистан
Жители Республике Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Flickr / Giorgio Montersino
К тому же в республике намечено открыть Республиканский детский центр туризма, краеведения и экскурсий.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице прошло совещание с участием представителей из министерств и ведомств, в ходе которого были обсуждены вопросы по развитию детского и юношеского туризма в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
Во время мероприятия эксперты обсудили необходимость создания в стране системы массового вовлечения подростков в сферу туризма и путешествий, а также важность повышения уровня знаний детей в краеведении, культуре путешествий, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях.
Дети фотографируются на фоне достопримечательностей - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2015
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В Узбекистане будут развивать детский туризм
8 октября 2015, 09:27
163
Для реализации поставленной цели, в республике в ближайшие 10 лет будут созданы клубы краеведов и юных путешественников различного направления. Кроме того, в каждом регионе откроются пункты проката туристского снаряжения для разных возрастов.
К тому же в Узбекистане намечено открыть Республиканский детский центр туризма, краеведения и экскурсий.
Таким образом, в стране начата работа по разработке "Государственной концепции развития детского и юношеского туризма на период до 2030 года", а также дорожной карты.
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