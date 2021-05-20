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В вузах Узбекистана появится отдел по противодействию коррупции
В вузах Узбекистана появится отдел по противодействию коррупции
Должность начальника отдела по противодействию коррупции не будет предусмотрена в вузах с количеством студентов до 1500 человек. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T18:03+0500
2021-05-20T18:03+0500
экономика
вузы
коррупция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Принято постановление Минвуза, Минзанятости и Минфина, в соответствии с которым в крупных вузах (более 1500 студентов) Отдел мониторинга и внутреннего контроля переименован в Отдел контроля и мониторинга работы с обращениями юридических и физических лиц. Отдел (сектор) представлен следующими должностями: начальник отдела (начальник сектора), главный специалист, инспектор.Также в высших учебных заведениях появится новый отдел, который займется противодействием коррупции системы "комплаенс-контроль". Он представлен начальником отдела и главным специалистом. Должность начальника отдела не предусмотрена в вузах с количеством студентов до 1500 человек.Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане были созданы антикоррупционные лаборатории.Проект представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html
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вузы, коррупция, узбекистан

В вузах Узбекистана появится отдел по противодействию коррупции

18:03 20.05.2021
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© SputnikУзбекская валюта - сум
Узбекская валюта - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik
Должность начальника отдела по противодействию коррупции не будет предусмотрена в вузах с количеством студентов до 1500 человек.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Принято постановление Минвуза, Минзанятости и Минфина, в соответствии с которым в крупных вузах (более 1500 студентов) Отдел мониторинга и внутреннего контроля переименован в Отдел контроля и мониторинга работы с обращениями юридических и физических лиц.
Отдел (сектор) представлен следующими должностями: начальник отдела (начальник сектора), главный специалист, инспектор.
Также в высших учебных заведениях появится новый отдел, который займется противодействием коррупции системы "комплаенс-контроль". Он представлен начальником отдела и главным специалистом. Должность начальника отдела не предусмотрена в вузах с количеством студентов до 1500 человек.
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Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане были созданы антикоррупционные лаборатории.
Проект представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.
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