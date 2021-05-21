https://uz.sputniknews.ru/20210521/alishera-usmanova-nazvali-samym-schedrym-blagotvoritelem-18844278.html

Алишера Усманова назвали самым щедрым благотворителем

Алишера Усманова назвали самым щедрым благотворителем

В нынешний рейтинг Rich List вошли 15 россиян. Усманов расположился среди сограждан выше всех — на шестом месте, газета оценивает его состояние в 13,406... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T14:38+0500

2021-05-21T14:38+0500

2021-05-21T14:41+0500

в мире

благотворительность

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Британская газета Sunday Times составила рейтинг богатейших людей Великобритании Rich List, назвав российского бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова самым щедрым благотворителем. Об этом сообщает РИА Новости. По данным издания, только в 2020 году он и его компании направили на благотворительность 500 миллионов фунтов (706 миллионов долларов), а общая сумма пожертвований мецената за все годы рейтинга Rich List превышает 4,2 миллиарда фунтов (5,9 миллиарда долларов). Согласно приведенным данным, общая сумма, которую бизнесмен направил на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии составила 134,2 миллиона фунтов стерлингов (190 миллионов долларов)."Пожертвовав свыше 4,2 миллиарда фунтов лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times Giving List, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List, который пожертвовал более 500 миллионов фунтов стерлингов только за последний год", — говорится в статье Sunday Times.В нынешний рейтинг Rich List вошли 15 россиян. Усманов расположился среди сограждан выше всех — на шестом месте, газета оценивает его состояние в 13,406 миллиарда фунтов. Восьмое место в списке занял Роман Абрамович с состоянием 12,1 миллиарда фунтов. В первой двадцатке оказались также основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (состояние — 10,8 миллиарда фунтов), член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Герман Хан (7,2 миллиарда фунтов).Также в рейтинге - бывший замминистра связи России Денис Свердлов с состоянием в 6,1 миллиарда фунтов, основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы с состоянием 5,6 миллиарда фунтов, акционер LetterOne Holdings и активов консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев (5,5 миллиарда фунтов). а также создатель приложений для знакомств Badoo Андрей Андреев, жена экс-мэра Юрия Лужкова Москвы Елена Батурина и глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский и бывший директор "Тольяттиазота" Владимир Махлай.

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Alisher-Usmanov-pozhertvoval-Italii-polmilliona-evro-dlya-borby-s-COVID-19-15296403.html

https://uz.sputniknews.ru/20200731/Alisher-Usmanov-vydelil-10-millionov-dollarov-uzbekskim-medikam-14668466.html

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благотворительность, алишер усманов