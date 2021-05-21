https://uz.sputniknews.ru/20210521/antisanitariya-v-kashkadare-mujchina-proizvodil-rastitelnoe-maslo-v-gryaznom-garaje-18849847.html

Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже

Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже

В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводятся предварительное расследование. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T19:11+0500

2021-05-21T19:11+0500

2021-05-21T19:11+0500

общество

растительное масло

производство

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18623558_0:42:2996:1727_1920x0_80_0_0_9757dffcb230970bf31fcc05fb773577.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области мужчина организовал собственное подпольное производство растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его гараже самодельное оборудование для производства масла, которое хранилось в антисанитарных условиях. Кроме того, они нашли 400 кг семян, 500 литров растительного масла, 100 литров льняного масла, а также 150 пятилитровых баклажек для масла и этикетки.В настоящий момент по данному факту проводится предварительное расследование.

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

растительное масло, производство, кашкадарьинская область