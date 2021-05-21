https://uz.sputniknews.ru/20210521/antisanitariya-v-kashkadare-mujchina-proizvodil-rastitelnoe-maslo-v-gryaznom-garaje-18849847.html
Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводятся предварительное расследование. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T19:11+0500
2021-05-21T19:11+0500
2021-05-21T19:11+0500
общество
растительное масло
производство
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области мужчина организовал собственное подпольное производство растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его гараже самодельное оборудование для производства масла, которое хранилось в антисанитарных условиях. Кроме того, они нашли 400 кг семян, 500 литров растительного масла, 100 литров льняного масла, а также 150 пятилитровых баклажек для масла и этикетки.В настоящий момент по данному факту проводится предварительное расследование.
кашкадарьинская область
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
растительное масло, производство, кашкадарьинская область
Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводятся предварительное расследование.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В Камашинском районе Кашкадарьинской области мужчина организовал собственное подпольное производство растительного масла. Об этом сообщает
пресс-служба областного УВД.
В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его гараже самодельное оборудование для производства масла, которое хранилось в антисанитарных условиях. Кроме того, они нашли 400 кг семян, 500 литров растительного масла, 100 литров льняного масла, а также 150 пятилитровых баклажек для масла и этикетки.
В настоящий момент по данному факту проводится предварительное расследование.