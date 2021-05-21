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Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводятся предварительное расследование. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T19:11+0500
2021-05-21T19:11+0500
общество
растительное масло
производство
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области мужчина организовал собственное подпольное производство растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его гараже самодельное оборудование для производства масла, которое хранилось в антисанитарных условиях. Кроме того, они нашли 400 кг семян, 500 литров растительного масла, 100 литров льняного масла, а также 150 пятилитровых баклажек для масла и этикетки.В настоящий момент по данному факту проводится предварительное расследование.
кашкадарьинская область
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растительное масло, производство, кашкадарьинская область

Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже

19:11 21.05.2021
838
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом
Бутылки с растительным маслом - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводятся предварительное расследование.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Камашинском районе Кашкадарьинской области мужчина организовал собственное подпольное производство растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.
В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его гараже самодельное оборудование для производства масла, которое хранилось в антисанитарных условиях. Кроме того, они нашли 400 кг семян, 500 литров растительного масла, 100 литров льняного масла, а также 150 пятилитровых баклажек для масла и этикетки.
В настоящий момент по данному факту проводится предварительное расследование.
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