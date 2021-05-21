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АО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода
АО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода
В эти дни специалисты реконструируют вторую нитку МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км - 56 км газопровода. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T19:51+0500
2021-05-21T19:51+0500
общество
газоснабжение
газопровод
узтрансгаз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В АО "Узтрансгаз" рассказали, какие проекты по модернизации газотранспортной системы будут реализованы в Узбекистане с 2021 по 2023 годы.Запланировано строительство 315 км магистральных газопроводов (МПГ):Кроме того намечены реконструкция и капитальный ремонт МГП протяженностью 189 км. В эти дни специалисты реконструируют вторую нитку МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км - 56 км газопровода.Кроме того, на железнодорожную станцию Алтынкуль Канлыкульского района Республики Каракалпакстан доставлено 27 км трубопровода в 142 спецвагонах. Ожидается, что в ближайшие дни до места назначения доставят еще 29 км трубопровода.
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газоснабжение, газопровод, узтрансгаз, узбекистан

АО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода

19:51 21.05.2021
248
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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В эти дни специалисты реконструируют вторую нитку МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км - 56 км газопровода.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В АО "Узтрансгаз" рассказали, какие проекты по модернизации газотранспортной системы будут реализованы в Узбекистане с 2021 по 2023 годы.
Запланировано строительство 315 км магистральных газопроводов (МПГ):
вдоль МГП "Средняя Азия - Центр II" (на 80 км);
вдоль МГП "Газли-Каган" (на 140 км);
вдоль МГП "Янгиер-Охангарон" (на 95 км).
Кроме того намечены реконструкция и капитальный ремонт МГП протяженностью 189 км. В эти дни специалисты реконструируют вторую нитку МГП "Бухара-Урал" диаметром 1020 мм на участке 472-528 км - 56 км газопровода.
Кроме того, на железнодорожную станцию Алтынкуль Канлыкульского района Республики Каракалпакстан доставлено 27 км трубопровода в 142 спецвагонах. Ожидается, что в ближайшие дни до места назначения доставят еще 29 км трубопровода.
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