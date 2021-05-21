https://uz.sputniknews.ru/20210521/chastnye-kompanii-vospolzuyutsya-novym-instrumentom-finansirovaniya-iz-yaponii-18849510.html

Частные компании воспользуются новым инструментом финансирования из Японии

Частные компании воспользуются новым инструментом финансирования из Японии

О практических механизмах нового финансового инструмента руководителям частных компаний расскажут в ходе двух бизнес-конференций, которые запланированы на 28... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T18:30+0500

2021-05-21T18:30+0500

2021-05-21T18:31+0500

экономика

сотрудничество

япония

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый инструмент финансирования частного сектора "JICA". Он исключает необходимость предоставления суверенной гарантии со стороны правительства. Это решение закреплено в подписанном меморандуме о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Японским агентством международного сотрудничества "JICA", сообщает пресс-служба МИВТ. О практических механизмах нового финансового инструмента руководителям частных компаний расскажут в ходе двух бизнес-конференций, которые запланированы на 28 мая и 24 июня.Для справки: “JICA” осуществляет свою деятельность в Узбекистане с 1993 года. Основным направлением деятельности Агентства является предоставление заемных и грантовых средств с целью обеспечения социально-экономического развития экономики страны. В настоящее время объем портфеля проектов в Узбекистане составляет порядка 4,1 млрд. долларов.

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сотрудничество, япония, узбекистан