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Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
В ходе переговоров предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T14:24+0500
2021-05-21T14:24+0500
2021-05-21T14:25+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов накануне встретился с соотечественниками, проживающими в России, сообщает пресс-служба Минюста.Во время мероприятия участники встречи обсудили возможности эффективного решения правовых проблем, возникающих у граждан Узбекистана на территории РФ.К тому же в ходе переговоров было предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации, а также предоставить им юруслуги по защите их прав. Помимо этого, стороны рассмотрели возможность открытия постоянных онлайн-семинаров и тренингов по актуальным правовым темам с участием юристов из России и Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200418/Putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-uregulirovaniyu-polozheniya-inostrantsev-v-Rossii-13952533.html
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правовая информация, минюст узбекистана, узбекистанцы
Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
14:24 21.05.2021 (обновлено: 14:25 21.05.2021)
В ходе переговоров предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов накануне встретился с соотечественниками, проживающими в России, сообщает
пресс-служба Минюста.
Во время мероприятия участники встречи обсудили возможности эффективного решения правовых проблем, возникающих у граждан Узбекистана на территории РФ.
К тому же в ходе переговоров было предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации, а также предоставить им юруслуги по защите их прав.
Помимо этого, стороны рассмотрели возможность открытия постоянных онлайн-семинаров и тренингов по актуальным правовым темам с участием юристов из России и Узбекистана.