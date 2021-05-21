Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210521/glava-minyusta-vstretilsya-v-rossii-s-uzbekistantsami-dlya-resheniya-pravovyx-problem-18844066.html
Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
В ходе переговоров предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T14:24+0500
2021-05-21T14:25+0500
общество
правовая информация
минюст узбекистана
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/15/18843899_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_a6618ccb5b687a5e9b5d7af4421a2e9f.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов накануне встретился с соотечественниками, проживающими в России, сообщает пресс-служба Минюста.Во время мероприятия участники встречи обсудили возможности эффективного решения правовых проблем, возникающих у граждан Узбекистана на территории РФ.К тому же в ходе переговоров было предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации, а также предоставить им юруслуги по защите их прав. Помимо этого, стороны рассмотрели возможность открытия постоянных онлайн-семинаров и тренингов по актуальным правовым темам с участием юристов из России и Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200418/Putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-uregulirovaniyu-polozheniya-inostrantsev-v-Rossii-13952533.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/15/18843899_158:0:1151:745_1920x0_80_0_0_544c62436a61c4ef3c27f73ca88a1caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правовая информация, минюст узбекистана, узбекистанцы

Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем

14:24 21.05.2021 (обновлено: 14:25 21.05.2021)
565
© Министерство юстиции УзбекистанаВстреча главы Минюста с соотечественниками в России
Встреча главы Минюста с соотечественниками в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Министерство юстиции Узбекистана
В ходе переговоров предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов накануне встретился с соотечественниками, проживающими в России, сообщает пресс-служба Минюста.
Во время мероприятия участники встречи обсудили возможности эффективного решения правовых проблем, возникающих у граждан Узбекистана на территории РФ.
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2020
Россия
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России
18 апреля 2020, 13:19
5015
К тому же в ходе переговоров было предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации, а также предоставить им юруслуги по защите их прав.
Помимо этого, стороны рассмотрели возможность открытия постоянных онлайн-семинаров и тренингов по актуальным правовым темам с участием юристов из России и Узбекистана.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Один из районов Ташкента на сутки останется без холодной воды
16:41Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение
16:29Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции
15:41Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС
15:12В двух ГНИ Ташкента — новые руководители
14:49Студент из Узбекистана погиб на стройке в Набережных Челнах
14:38Алишера Усманова назвали самым щедрым благотворителем
14:24Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем
14:02"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги
14:00Главы ЕАЭС обсудили преодоление последствий пандемии и интеграцию
13:39ОАЭ увеличат количество рейсов в Узбекистан
13:35Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ
13:10Лондон против Facebook: 18 миллионов штрафа и уголовная ответственность
12:57Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
12:54UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан
12:14В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550
12:06Палестино-израильский конфликт пришел на Запад
11:51"Глубинная армия": США разослали профессиональных убийц по всему миру
11:32Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций
11:01Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ