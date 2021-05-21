https://uz.sputniknews.ru/20210521/glava-minyusta-vstretilsya-v-rossii-s-uzbekistantsami-dlya-resheniya-pravovyx-problem-18844066.html

Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем

Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем

В ходе переговоров предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T14:24+0500

2021-05-21T14:24+0500

2021-05-21T14:25+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов накануне встретился с соотечественниками, проживающими в России, сообщает пресс-служба Минюста.Во время мероприятия участники встречи обсудили возможности эффективного решения правовых проблем, возникающих у граждан Узбекистана на территории РФ.К тому же в ходе переговоров было предложено организовать узбекистанцам, осуществляющим трудовую и предпринимательскую деятельность в России, бесплатные юридические консультации, а также предоставить им юруслуги по защите их прав. Помимо этого, стороны рассмотрели возможность открытия постоянных онлайн-семинаров и тренингов по актуальным правовым темам с участием юристов из России и Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20200418/Putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-uregulirovaniyu-polozheniya-inostrantsev-v-Rossii-13952533.html

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правовая информация, минюст узбекистана, узбекистанцы