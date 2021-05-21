https://uz.sputniknews.ru/20210521/k-chemu-mojet-privesti-poteplenie-v-tsa--otvet-eksperta-18851529.html

К чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта

К чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта

Глобальное потепление может привести к тому, чито уже к 2030 году две крупнейшие реки Центральной Азии – Амударья и Сырдарья – могут обмелеть на 10-15%. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

климат

потепление

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Первый заместитель Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов в рамках конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" озвучил неутешительные прогнозы касательно изменения климата. По его словам, до конца нынешнего столетия в странах Центральной Азии может потеплеть на 7 градусов.Такой сценарий может привести к неожиданно быстрому таянию ледников, наполняющих реки и водоемы в регионе. В результате, по прогнозам экологов, две крупнейшие реки – Амударья и Сырдарья – могут обмелеть на 10-15% уже к 2030 году.Дефицит воды и сейчас является источник конфликтов и столкновений между жителями приграничных территорий стран ЦА.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>

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климат, потепление, центральная азия