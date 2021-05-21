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Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции
Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции
Двадцать второго мая в одном из самых необычных и красивых городов мира — Венеции — откроется 17-я Архитектурная биеннале. В этом году в ней впервые участвует... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T16:29+0500
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фото, саида мирзиёева, венеция, италия, узбекистан, мультимедиа

Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции

16:29 21.05.2021 (обновлено: 16:41 21.05.2021)
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Двадцать второго мая в одном из самых необычных и красивых городов мира — Венеции — откроется 17-я Архитектурная биеннале. В этом году в ней впервые участвует Узбекистан. Презентация национального павильона республики состоялась в четверг.
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

В церемонии приняли участие вице-премьер Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона страны Азиз Абдухакимов, зампредседателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева (на фото — у микрофона), министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров и другие официальные лица.

В церемонии приняли участие вице-премьер Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона страны Азиз Абдухакимов, зампредседателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева (на фото — у микрофона), министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров и другие официальные лица. - Sputnik Узбекистан
1/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

В церемонии приняли участие вице-премьер Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона страны Азиз Абдухакимов, зампредседателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева (на фото — у микрофона), министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров и другие официальные лица.

© Instagram / ___voron

Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой.

Павильон Узбекистана носит название "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу.

Тема нынешней биеннале — &quot;Как мы будем жить вместе?&quot;. Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой. Павильон Узбекистана носит название &quot;Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь&quot;. Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу. - Sputnik Узбекистан
2/16
© Instagram / ___voron

Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой.

Павильон Узбекистана носит название "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу.

© Instagram / humboldtbooks

К павильону "прилагается" фэнзин ("фанатский журнал") "Махалля 40", в котором в четырех десятках слов описывается нематериальное культурное богатство, которым обладают современные махалли.

К павильону &quot;прилагается&quot; фэнзин (&quot;фанатский журнал&quot;) &quot;Махалля 40&quot;, в котором в четырех десятках слов описывается нематериальное культурное богатство, которым обладают современные махалли. - Sputnik Узбекистан
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© Instagram / humboldtbooks

К павильону "прилагается" фэнзин ("фанатский журнал") "Махалля 40", в котором в четырех десятках слов описывается нематериальное культурное богатство, которым обладают современные махалли.

© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Презентация фэнзина "Махалля 40".

Презентация фэнзина &quot;Махалля 40&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Презентация фэнзина "Махалля 40".

© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Церемонии перерезания красной ленточки. Крайний справа — вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов.

Слева от Саиды Мирзиёевой — исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова.

Церемонии перерезания красной ленточки. Крайний справа — вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов.Слева от Саиды Мирзиёевой — исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова. - Sputnik Узбекистан
5/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Церемонии перерезания красной ленточки. Крайний справа — вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов.

Слева от Саиды Мирзиёевой — исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова.

© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Открытие национального павильона Узбекистана. В белом чапане, расшитом золотыми нитями, — президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.

К слову, Чикутто — первый президент Биеннале, пришедший на этот пост из мира искусства, а не политики. Занимает должность с января 2020-го.

Открытие национального павильона Узбекистана. В белом чапане, расшитом золотыми нитями, — президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.К слову, Чикутто — первый президент Биеннале, пришедший на этот пост из мира искусства, а не политики. Занимает должность с января 2020-го. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Открытие национального павильона Узбекистана. В белом чапане, расшитом золотыми нитями, — президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.

К слову, Чикутто — первый президент Биеннале, пришедший на этот пост из мира искусства, а не политики. Занимает должность с января 2020-го.

© Instagram / wearemayvenice

Павильон Узбекистана, как рассказала Саида Мирзиёева, вызвал неподдельный интерес среди участников церемонии.

Павильон Узбекистана, как рассказала Саида Мирзиёева, вызвал неподдельный интерес среди участников церемонии. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Instagram / wearemayvenice

Павильон Узбекистана, как рассказала Саида Мирзиёева, вызвал неподдельный интерес среди участников церемонии.

© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Посетители с интересом разглядывали объекты.

Посетители с интересом разглядывали объекты. - Sputnik Узбекистан
8/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Посетители с интересом разглядывали объекты.

© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Махалля в Узбекистане — влиятельный культурный центр и эффективный орган самоуправления, отмечала Саида Мирзиёева ранее.

Махалля в Узбекистане — влиятельный культурный центр и эффективный орган самоуправления, отмечала Саида Мирзиёева ранее. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Telegram / Saida Mirziyoyeva

Махалля в Узбекистане — влиятельный культурный центр и эффективный орган самоуправления, отмечала Саида Мирзиёева ранее.

© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана

Национальный павильон Узбекистана находится на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии.

Национальный павильон Узбекистана находится на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана

Национальный павильон Узбекистана находится на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии.

© Instagram / wearemayvenice

Кураторы выставки — профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн и партнеры (основатели Christ & Gantenbein).

Кураторы выставки — профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн и партнеры (основатели Christ &amp; Gantenbein). - Sputnik Узбекистан
11/16
© Instagram / wearemayvenice

Кураторы выставки — профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн и партнеры (основатели Christ & Gantenbein).

© Instagram / Christ & Gantenbein

Глобальное современное общество может найти в махалле вдохновение, отмечал Эмануэль Крист.

Глобальное современное общество может найти в махалле вдохновение, отмечал Эмануэль Крист. - Sputnik Узбекистан
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© Instagram / Christ & Gantenbein

Глобальное современное общество может найти в махалле вдохновение, отмечал Эмануэль Крист.

© Instagram / wearemayvenice

Концептуальный каркас инсталляции представляет собой махаллинский дом. Звуковой ландшафт (саундскейп) создал известный испанский художник и режиссер Карлос Касас. Гости могут испытать множество разных атмосфер обитания, проходя от "комнаты" к "комнате".

Концептуальный каркас инсталляции представляет собой махаллинский дом. Звуковой ландшафт (саундскейп) создал известный испанский художник и режиссер Карлос Касас. Гости могут испытать множество разных атмосфер обитания, проходя от &quot;комнаты&quot; к &quot;комнате&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/16
© Instagram / wearemayvenice

Концептуальный каркас инсталляции представляет собой махаллинский дом. Звуковой ландшафт (саундскейп) создал известный испанский художник и режиссер Карлос Касас. Гости могут испытать множество разных атмосфер обитания, проходя от "комнаты" к "комнате".

© Instagram / Christ & Gantenbein

Гаянэ Умерова заявляла: "Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".

Гаянэ Умерова заявляла: &quot;Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/16
© Instagram / Christ & Gantenbein

Гаянэ Умерова заявляла: "Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".

© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры Узбекистана

Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям, считает Азиз Абдухакимов.

Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям, считает Азиз Абдухакимов. - Sputnik Узбекистан
15/16
© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры Узбекистана

Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям, считает Азиз Абдухакимов.

© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры Узбекистана

Посетить павильоны Венецианской биеннале можно будет до 21 ноября.

Посетить павильоны Венецианской биеннале можно будет до 21 ноября. - Sputnik Узбекистан
16/16
© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры Узбекистана

Посетить павильоны Венецианской биеннале можно будет до 21 ноября.

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