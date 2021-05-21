Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции

В церемонии приняли участие вице-премьер Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона страны Азиз Абдухакимов, зампредседателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева (на фото — у микрофона), министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров и другие официальные лица.
В церемонии приняли участие вице-премьер Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона страны Азиз Абдухакимов, зампредседателя совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева (на фото — у микрофона), министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров и другие официальные лица.
Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой.
Павильон Узбекистана носит название "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу.
Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой.
Павильон Узбекистана носит название "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу.
К павильону "прилагается" фэнзин ("фанатский журнал") "Махалля 40", в котором в четырех десятках слов описывается нематериальное культурное богатство, которым обладают современные махалли.
К павильону "прилагается" фэнзин ("фанатский журнал") "Махалля 40", в котором в четырех десятках слов описывается нематериальное культурное богатство, которым обладают современные махалли.
Презентация фэнзина "Махалля 40".
Церемонии перерезания красной ленточки. Крайний справа — вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов.
Слева от Саиды Мирзиёевой — исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова.
Церемонии перерезания красной ленточки. Крайний справа — вице-премьер РУз, председатель оргкомитета Национального павильона республики Азиз Абдухакимов.
Слева от Саиды Мирзиёевой — исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова.
Открытие национального павильона Узбекистана. В белом чапане, расшитом золотыми нитями, — президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.
К слову, Чикутто — первый президент Биеннале, пришедший на этот пост из мира искусства, а не политики. Занимает должность с января 2020-го.
Открытие национального павильона Узбекистана. В белом чапане, расшитом золотыми нитями, — президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.
К слову, Чикутто — первый президент Биеннале, пришедший на этот пост из мира искусства, а не политики. Занимает должность с января 2020-го.
Павильон Узбекистана, как рассказала Саида Мирзиёева, вызвал неподдельный интерес среди участников церемонии.
Павильон Узбекистана, как рассказала Саида Мирзиёева, вызвал неподдельный интерес среди участников церемонии.
Посетители с интересом разглядывали объекты.
Махалля в Узбекистане — влиятельный культурный центр и эффективный орган самоуправления, отмечала Саида Мирзиёева ранее.
Махалля в Узбекистане — влиятельный культурный центр и эффективный орган самоуправления, отмечала Саида Мирзиёева ранее.
Национальный павильон Узбекистана находится на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии.
Национальный павильон Узбекистана находится на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии.
Кураторы выставки — профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн и партнеры (основатели Christ & Gantenbein).
Кураторы выставки — профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн и партнеры (основатели Christ & Gantenbein).
Глобальное современное общество может найти в махалле вдохновение, отмечал Эмануэль Крист.
Глобальное современное общество может найти в махалле вдохновение, отмечал Эмануэль Крист.
Концептуальный каркас инсталляции представляет собой махаллинский дом. Звуковой ландшафт (саундскейп) создал известный испанский художник и режиссер Карлос Касас. Гости могут испытать множество разных атмосфер обитания, проходя от "комнаты" к "комнате".
Концептуальный каркас инсталляции представляет собой махаллинский дом. Звуковой ландшафт (саундскейп) создал известный испанский художник и режиссер Карлос Касас. Гости могут испытать множество разных атмосфер обитания, проходя от "комнаты" к "комнате".
Гаянэ Умерова заявляла: "Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".
Гаянэ Умерова заявляла: "Махалля — это целая социальная структура с наследственной основой, и этот феномен непременно необходимо сохранить".
Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям, считает Азиз Абдухакимов.
Работа, проведенная в рамках подготовки проекта, поможет передать историю жизни предков молодым поколениям, считает Азиз Абдухакимов.
Посетить павильоны Венецианской биеннале можно будет до 21 ноября.
Посетить павильоны Венецианской биеннале можно будет до 21 ноября.