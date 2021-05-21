Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции

Тема нынешней биеннале — "Как мы будем жить вместе?". Можно сказать, что она, придуманная еще до пандемии, оказалась пророческой.

Павильон Узбекистана носит название "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Кураторы проекта считают, что махалля — устойчивая и экологическая модель жизни, которую можно предложить городскому обществу.