https://uz.sputniknews.ru/20210521/naznachen-glava-syrdarinskogo-regionalnogo-upravleniya-mininnovatsiy-18838685.html

Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций

Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций

Пост занял Азимжон Холов. Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности, 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T11:32+0500

2021-05-21T11:32+0500

2021-05-21T11:32+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

назначение

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Руководителем Сырдарьинского регионального управления Министерства инновационного развития назначен Азимжон Холов. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана.Холов родился в 1991 году в Каттакурганском районе Самаркандской области. В 2014 году он окончил Гулистанский государственный университет, а в 2016 году получил степень магистра университета Линкольна в Малайзии. Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности, а также главным специалистом секретариата. Кроме того, Холов был заведующим отдела продвижения экспорта и привлечения инвестиций Сырдарьинского регионального филиала Торгово-промышленной палаты, главспецом отдела предпринимательства, сельского хозяйства и содействия занятости Сырдарьинского областного совета Союза молодежи Узбекистана, а также работал координатором консультационного центра Сырдарьинского районного совета молодежного общественного движения "Камолот".

сырдарьинская область

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министерство инновационного развития узбекистана, назначение, сырдарьинская область