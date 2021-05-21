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Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций
Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций
Пост занял Азимжон Холов. Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности, 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T11:32+0500
2021-05-21T11:32+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
назначение
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Руководителем Сырдарьинского регионального управления Министерства инновационного развития назначен Азимжон Холов. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана.Холов родился в 1991 году в Каттакурганском районе Самаркандской области. В 2014 году он окончил Гулистанский государственный университет, а в 2016 году получил степень магистра университета Линкольна в Малайзии. Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности, а также главным специалистом секретариата. Кроме того, Холов был заведующим отдела продвижения экспорта и привлечения инвестиций Сырдарьинского регионального филиала Торгово-промышленной палаты, главспецом отдела предпринимательства, сельского хозяйства и содействия занятости Сырдарьинского областного совета Союза молодежи Узбекистана, а также работал координатором консультационного центра Сырдарьинского районного совета молодежного общественного движения "Камолот".
сырдарьинская область
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министерство инновационного развития узбекистана, назначение, сырдарьинская область

Назначен глава Сырдарьинского регионального управления Мининноваций

11:32 21.05.2021
363
© Министерство инновационного развития УзбекистанаАзимжон Холов
Азимжон Холов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Пост занял Азимжон Холов. Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности,
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Руководителем Сырдарьинского регионального управления Министерства инновационного развития назначен Азимжон Холов. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана.
Холов родился в 1991 году в Каттакурганском районе Самаркандской области. В 2014 году он окончил Гулистанский государственный университет, а в 2016 году получил степень магистра университета Линкольна в Малайзии.
Ранее он работал помощником хокима Сырдарьинской области по локализации производства и расширению кооперации в промышленности, а также главным специалистом секретариата.
Кроме того, Холов был заведующим отдела продвижения экспорта и привлечения инвестиций Сырдарьинского регионального филиала Торгово-промышленной палаты, главспецом отдела предпринимательства, сельского хозяйства и содействия занятости Сырдарьинского областного совета Союза молодежи Узбекистана, а также работал координатором консультационного центра Сырдарьинского районного совета молодежного общественного движения "Камолот".
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