https://uz.sputniknews.ru/20210521/paulo-koelo-rasskazal-otkuda-voznikla-ideya-romana-luchnik-18848736.html
Пауло Коэльо рассказал, откуда возникла идея романа "Лучник"
Пауло Коэльо рассказал, откуда возникла идея романа "Лучник"
По словам автора, стрельба из лука для него является не просто поражением мишени, а попыткой увидеть мир через лук. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T17:39+0500
2021-05-21T17:39+0500
2021-05-21T17:41+0500
в мире
писатель
книга
бразилия
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Идею для сюжета нового романа "Лучник" бразильский писатель Пауло Коэльо почерпнул из личного жизненного опыта, так как всегда увлекался стрельбой из лука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства "Эксмо-АСТ"."В каком-то смысле эта книга и есть следствие моего увлечения стрельбой из лука. Конечно же, мне был необходим ориентир, история. Когда вы читаете книгу, вы узнаете все то, что узнал я, все, что было мне необходимо", - процитировали Коэльо в издательстве.По словам автора, стрельба из лука для него является не просто поражением мишени, а попыткой увидеть мир через лук. Владение луком и стрелами представлено в романе как метафора осмысленной жизни, когда каждое совершенное действие имеет свои последствия.Главный герой романа "Лучник" Тецуя работает плотником. Однажды его помощник случайно узнает о том, что он является лучшим лучником страны. Тецуя вместе с подмастерьем спускается с горы и по дороге делится с ним правилами, которые необходимо соблюдать на пути стрелка. Ранее в издательстве "Эксмо-Аст" заявили, что книга Пауло Коэльо "Лучник" поступит в продажу в России летом 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210311/guzel-yakhina-ya-ne-boyus-polemiki-vokrug-novogo-romana-17674063.html
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писатель, книга, бразилия
Пауло Коэльо рассказал, откуда возникла идея романа "Лучник"
17:39 21.05.2021 (обновлено: 17:41 21.05.2021)
По словам автора, стрельба из лука для него является не просто поражением мишени, а попыткой увидеть мир через лук.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Идею для сюжета нового романа "Лучник" бразильский писатель Пауло Коэльо почерпнул из личного жизненного опыта, так как всегда увлекался стрельбой из лука. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу издательства "Эксмо-АСТ".
"В каком-то смысле эта книга и есть следствие моего увлечения стрельбой из лука. Конечно же, мне был необходим ориентир, история. Когда вы читаете книгу, вы узнаете все то, что узнал я, все, что было мне необходимо", - процитировали Коэльо в издательстве.
По словам автора, стрельба из лука для него является не просто поражением мишени, а попыткой увидеть мир через лук.
Владение луком и стрелами представлено в романе как метафора осмысленной жизни, когда каждое совершенное действие имеет свои последствия.
Я подумал, как невероятна стрельба из лука, и мне захотелось написать книгу о моем опыте. Я пытался научить себя тому, чему я научился инстинктивно. Иногда, когда вы учитесь, вам нужно сесть и осознать все, чему вы научились. Сделав это, я написал эту книгу.
Главный герой романа "Лучник" Тецуя работает плотником. Однажды его помощник случайно узнает о том, что он является лучшим лучником страны. Тецуя вместе с подмастерьем спускается с горы и по дороге делится с ним правилами, которые необходимо соблюдать на пути стрелка.
Ранее в издательстве "Эксмо-Аст" заявили, что книга Пауло Коэльо "Лучник" поступит в продажу в России летом 2021 года.