https://uz.sputniknews.ru/20210521/poytaxt-bank-i-uzagroeksportbank-vystavili-na-prodaju-18837347.html

"Пойтахт банк" и "Узагроэкспортбанк" выставили на продажу

"Пойтахт банк" и "Узагроэкспортбанк" выставили на продажу

Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T10:30+0500

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экономика

банки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать госдоли в уставных капиталах АО "Пойтахт банк" и АКБ "Узагроэкспортбанк".Об этом объявило Агентство по управлению государственными активами.Намечено реализовать 100 процентов госпакета акций.Ожидается, что в результате этого повысится финансовая устойчивость банков, расширится спектр оказываемых ими услуг. Также в числе целей — привлечение инвестиций и кредитных линий.Консультантами по приватизации выбраны консалтинговые компании: для АКБ "Узагроэкспортбанк" — Grant Thornton, для АО "Пойтахт банк" — Deloitte.Как организуют продажу Процесс будет открытым для всех заинтересованных сторон.Этапы:Заявки на первый этап принимаются до 20 июня.Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса.

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