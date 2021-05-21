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"Пойтахт банк" и "Узагроэкспортбанк" выставили на продажу
"Пойтахт банк" и "Узагроэкспортбанк" выставили на продажу
Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T10:30+0500
2021-05-21T10:33+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать госдоли в уставных капиталах АО "Пойтахт банк" и АКБ "Узагроэкспортбанк".Об этом объявило Агентство по управлению государственными активами.Намечено реализовать 100 процентов госпакета акций.Ожидается, что в результате этого повысится финансовая устойчивость банков, расширится спектр оказываемых ими услуг. Также в числе целей — привлечение инвестиций и кредитных линий.Консультантами по приватизации выбраны консалтинговые компании: для АКБ "Узагроэкспортбанк" — Grant Thornton, для АО "Пойтахт банк" — Deloitte.Как организуют продажу Процесс будет открытым для всех заинтересованных сторон.Этапы:Заявки на первый этап принимаются до 20 июня.Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса.
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банки, узбекистан

"Пойтахт банк" и "Узагроэкспортбанк" выставили на продажу

10:30 21.05.2021 (обновлено: 10:33 21.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Eduardo SoaresБанкомат
Банкомат - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© СС0 / Unsplash / Eduardo Soares
Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать госдоли в уставных капиталах АО "Пойтахт банк" и АКБ "Узагроэкспортбанк".
Об этом объявило Агентство по управлению государственными активами.
Намечено реализовать 100 процентов госпакета акций.
Ожидается, что в результате этого повысится финансовая устойчивость банков, расширится спектр оказываемых ими услуг. Также в числе целей — привлечение инвестиций и кредитных линий.
Консультантами по приватизации выбраны консалтинговые компании: для АКБ "Узагроэкспортбанк" — Grant Thornton, для АО "Пойтахт банк" — Deloitte.

Как организуют продажу

Процесс будет открытым для всех заинтересованных сторон.
Этапы:
1.
Выражение заинтересованности посредством подачи пакета документов, состоящих из заявки на участие, критериев отбора участников и выбора победителя, а также информации о претенденте;
2.
Предварительный квалификационный отбор;
3.
Квалификационный отбор коммерческих и финансовых предложений;
4.
Заключение сделки.
Заявки на первый этап принимаются до 20 июня.
Агентство госактивов обязуется принять все меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса.
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