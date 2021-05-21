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Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто покусится на целостность России — видео
Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто покусится на целостность России — видео
Российский лидер резко прокомментировал публичные заявления ряда политиков о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат лишь РФ. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
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Чем сильнее становится Россия, тем чаще оппоненты предпринимают попытки ослабить ее, заявил президент России на заседании оргкомитета "Победа".РФ даже после распада Советского Союза остается для кого-то слишком большой, отметил он.При этом Путин подчеркнул: потенциал российской территории — колоссальный. В пример он привел разговоры некоторых политиков о якобы несправедливо принадлежащих России богатствах Сибири. Попытки посягнуть на территорию РФ не останутся без внимания, заверил российский лидер.
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Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто покусится на целостность России — видео

09:56 21.05.2021 (обновлено: 10:01 21.05.2021)
732
Российский лидер резко прокомментировал публичные заявления ряда политиков о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат лишь РФ.
Чем сильнее становится Россия, тем чаще оппоненты предпринимают попытки ослабить ее, заявил президент России на заседании оргкомитета "Победа".
РФ даже после распада Советского Союза остается для кого-то слишком большой, отметил он.
При этом Путин подчеркнул: потенциал российской территории — колоссальный.
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать — те, кто собираются это сделать, — что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент РФ.
В пример он привел разговоры некоторых политиков о якобы несправедливо принадлежащих России богатствах Сибири.
Попытки посягнуть на территорию РФ не останутся без внимания, заверил российский лидер.
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