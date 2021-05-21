https://uz.sputniknews.ru/20210521/putin-poobeschal-vybit-zuby-vsem-kto-pokusitsya-na-tselostnost-rossii--video-18836693.html

Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто покусится на целостность России — видео

Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто покусится на целостность России — видео

Российский лидер резко прокомментировал публичные заявления ряда политиков о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат лишь РФ. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T09:56+0500

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Чем сильнее становится Россия, тем чаще оппоненты предпринимают попытки ослабить ее, заявил президент России на заседании оргкомитета "Победа".РФ даже после распада Советского Союза остается для кого-то слишком большой, отметил он.При этом Путин подчеркнул: потенциал российской территории — колоссальный. В пример он привел разговоры некоторых политиков о якобы несправедливо принадлежащих России богатствах Сибири. Попытки посягнуть на территорию РФ не останутся без внимания, заверил российский лидер.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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