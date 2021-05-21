https://uz.sputniknews.ru/20210521/student-iz-uzbekistana-pogib-na-stroyke-v-naberejnyx-chelnax-18844483.html
Студент из Узбекистана погиб на стройке в Набережных Челнах
Студент из Узбекистана погиб на стройке в Набережных Челнах
Узбекистанец упал с пятого этажа и разбился насмерть. В настоящее время надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T14:49+0500
2021-05-21T14:49+0500
2021-05-21T14:49+0500
россия
гибель
татарстан
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Набережных Челнах на стройке с пятого этажа упал и разбился насмерть узбекистанец, сообщает издание "Татар-информ" со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева. "Погибший – уроженец Узбекистана, являлся студентом челнинского вуза, устроился разнорабочим в ООО "Строймонтаж-М" накануне", - информирует издание.По предварительным данным, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Челнов Айдар Галиев.В настоящее время надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая. Сейчас прорабатывается вопрос о возбуждении уголовного дела.На данный момент в МИД Узбекистана пока не подтвердили информацию.
https://uz.sputniknews.ru/20180112/Ugolovnoe-delo-pogibli-otravlenie-7249087.html
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гибель, татарстан, узбекистанец, студент
Студент из Узбекистана погиб на стройке в Набережных Челнах
Узбекистанец упал с пятого этажа и разбился насмерть. В настоящее время надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В Набережных Челнах на стройке с пятого этажа упал и разбился насмерть узбекистанец, сообщает
издание "Татар-информ" со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
"Погибший – уроженец Узбекистана, являлся студентом челнинского вуза, устроился разнорабочим в ООО "Строймонтаж-М" накануне", - информирует издание.
По предварительным данным, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Челнов Айдар Галиев.
В настоящее время надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая. Сейчас прорабатывается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На данный момент в МИД Узбекистана пока не подтвердили информацию.