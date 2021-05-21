https://uz.sputniknews.ru/20210521/tashkent-i-oslo-obsudili-perspektivy-uzbeksko-norvejskogo-sotrudnichestva-18849365.html

Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества

Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества

В ходе видеоконференцсвязи стороны уделили отдельное внимание ситуации в Центральной Азии и Афганистане. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T18:30+0500

2021-05-21T18:30+0500

2021-05-21T18:30+0500

политика

норвегия

переговоры

мид узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фазилов в онлайн-формате провел переговоры с госсекретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитической госоргана Узбекистана.Во время беседы стороны обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и экономики. Кроме того, отдельное внимание было уделено ситуации в Центральной Азии и Афганистане. Также участники видеоконференцсвязи обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и Норвегии в рамках международных организаций. В заключение, госсекретарь поздравил Узбекистан с принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20191114/Uzbekistan-i-Norvegiya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-neftegazovom-sektore-12795062.html

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норвегия, переговоры, мид узбекистана, узбекистан