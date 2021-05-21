Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210521/tashkent-i-oslo-obsudili-perspektivy-uzbeksko-norvejskogo-sotrudnichestva-18849365.html
Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества
Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества
В ходе видеоконференцсвязи стороны уделили отдельное внимание ситуации в Центральной Азии и Афганистане. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T18:30+0500
2021-05-21T18:30+0500
политика
норвегия
переговоры
мид узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/09/63/096345_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_992702b1ec05e864cf388a83dd9854ca.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фазилов в онлайн-формате провел переговоры с госсекретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитической госоргана Узбекистана.Во время беседы стороны обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и экономики. Кроме того, отдельное внимание было уделено ситуации в Центральной Азии и Афганистане. Также участники видеоконференцсвязи обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и Норвегии в рамках международных организаций. В заключение, госсекретарь поздравил Узбекистан с принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20191114/Uzbekistan-i-Norvegiya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-neftegazovom-sektore-12795062.html
норвегия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/09/63/096345_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_c5ce45a51f1b23e571a3fd7baa6ce970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
норвегия, переговоры, мид узбекистана, узбекистан

Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества

18:30 21.05.2021
401
© FlickrФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Flickr
В ходе видеоконференцсвязи стороны уделили отдельное внимание ситуации в Центральной Азии и Афганистане.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фазилов в онлайн-формате провел переговоры с госсекретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитической госоргана Узбекистана.
Во время беседы стороны обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и экономики.
Кроме того, отдельное внимание было уделено ситуации в Центральной Азии и Афганистане.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2019
Экономика
Узбекистан и Норвегия договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе
14 ноября 2019, 12:55
374
Также участники видеоконференцсвязи обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Узбекистана и Норвегии в рамках международных организаций.
В заключение, госсекретарь поздравил Узбекистан с принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:18К чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта
21:01Узбекистанцы завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Токио
20:43Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн
20:07Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
19:59Полыхнет ли в Центральной Азии после ухода США из Афганистана?
19:51АО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода
19:11Антисанитария: в Кашкадарье мужчина производил растительное масло в грязном гараже
18:30Частные компании воспользуются новым инструментом финансирования из Японии
18:30Ташкент и Осло обсудили перспективы узбекско-норвежского сотрудничества
17:47Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео
17:39Пауло Коэльо рассказал, откуда возникла идея романа "Лучник"
17:36Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников
16:45Один из районов Ташкента на сутки останется без холодной воды
16:41Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение
16:29Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции
15:41Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС
15:12В двух ГНИ Ташкента — новые руководители
14:49Студент из Узбекистана погиб на стройке в Набережных Челнах
14:38Алишера Усманова назвали самым щедрым благотворителем
14:24Глава Минюста встретился в России с узбекистанцами для решения правовых проблем