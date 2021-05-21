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В двух ГНИ Ташкента — новые руководители
В двух ГНИ Ташкента — новые руководители
Перестановка кадров в районных ГНИ Ташкента. В Бектемирской и Учтепинской инспекциях сменилось начальство. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T15:12+0500
2021-05-21T15:12+0500
общество
назначение
государственный налоговый комитет
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В структуре ГНК сразу два назначения. В двух районах столицы сменились руководители инспекций. Азизжон Эшкуватов возглавил Государственную налоговую инспекцию Бектемирского района, сообщили в пресс-службе.До этого он был заместителем начальника этого ведомства. На какую должность перешел прежний руководитель структуры - не уточняется.В Учтепинском районе также новый глава ГНИ - Гиёс Досмухамедов занял пост начальника инспекции.До нынешнего назначения Досмухамедов руководил отделом обслуживания физических лиц ГНУ города Ташкента.
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назначение, государственный налоговый комитет, ташкент

В двух ГНИ Ташкента — новые руководители

15:12 21.05.2021
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© Sputnik / Владимир ФедоренкоПиджак на кресле
Пиджак на кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Перестановка кадров в районных ГНИ Ташкента. В Бектемирской и Учтепинской инспекциях сменилось начальство.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В структуре ГНК сразу два назначения. В двух районах столицы сменились руководители инспекций. Азизжон Эшкуватов возглавил Государственную налоговую инспекцию Бектемирского района, сообщили в пресс-службе.
© Пресс-служба ГНК УзбекистанаАзизжон Эшкуватов - начальник ГНИ Бектемирского района
Азизжон Эшкуватов - начальник ГНИ Бектемирского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Азизжон Эшкуватов - начальник ГНИ Бектемирского района
© Пресс-служба ГНК Узбекистана
До этого он был заместителем начальника этого ведомства. На какую должность перешел прежний руководитель структуры - не уточняется.
В Учтепинском районе также новый глава ГНИ - Гиёс Досмухамедов занял пост начальника инспекции.
© Пресс-служба ГНК УзбекистанаГиёс Досмухамедов - начальник ГНИ Учтепинского района
Гиёс Досмухамедов - начальник ГНИ Учтепинского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Гиёс Досмухамедов - начальник ГНИ Учтепинского района
© Пресс-служба ГНК Узбекистана
До нынешнего назначения Досмухамедов руководил отделом обслуживания физических лиц ГНУ города Ташкента.
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