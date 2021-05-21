https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-dvux-gni-tashkenta--novye-rukovoditeli-18845253.html

В двух ГНИ Ташкента — новые руководители

В двух ГНИ Ташкента — новые руководители

Перестановка кадров в районных ГНИ Ташкента. В Бектемирской и Учтепинской инспекциях сменилось начальство. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T15:12+0500

2021-05-21T15:12+0500

2021-05-21T15:12+0500

общество

назначение

государственный налоговый комитет

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В структуре ГНК сразу два назначения. В двух районах столицы сменились руководители инспекций. Азизжон Эшкуватов возглавил Государственную налоговую инспекцию Бектемирского района, сообщили в пресс-службе.До этого он был заместителем начальника этого ведомства. На какую должность перешел прежний руководитель структуры - не уточняется.В Учтепинском районе также новый глава ГНИ - Гиёс Досмухамедов занял пост начальника инспекции.До нынешнего назначения Досмухамедов руководил отделом обслуживания физических лиц ГНУ города Ташкента.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, государственный налоговый комитет, ташкент