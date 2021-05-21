https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-fergane-zaderjan-prepodavatel-avtoshkoly-vydavavshiy-voditelskie-prava-za-550-18840522.html

В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550

В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550

Правонарушитель был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительское удостоверение класса "D". 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T12:14+0500

2021-05-21T12:14+0500

2021-05-21T12:17+0500

общество

водительское удостоверение

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/832/76/8327658_0:46:871:536_1920x0_80_0_0_53d88f7b53a6d7f1613de7e7a2a57603.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Фергане сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя автошколы, выдававшего узбекистанцам водительские удостоверения в ускоренные сроки за определенную плату, передает пресс-служба МВД.По информации Министерства, в региональное ОВД поступило заявление от гражданина. В документе сообщалось, что преподаватель автошколы в Фергане пообещал ему сделать через знакомых в УБДД водительские права без сдачи соответствующих экзаменов в течение 10 дней. За свою услугу правонарушитель попросил $550. Во время оперативного мероприятия, злоумышленник был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительские права класса "D".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водительское удостоверение, взятка