https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-fergane-zaderjan-prepodavatel-avtoshkoly-vydavavshiy-voditelskie-prava-za-550-18840522.html
В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550
В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550
Правонарушитель был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительское удостоверение класса "D". 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T12:14+0500
2021-05-21T12:14+0500
2021-05-21T12:17+0500
общество
водительское удостоверение
взятка
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Фергане сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя автошколы, выдававшего узбекистанцам водительские удостоверения в ускоренные сроки за определенную плату, передает пресс-служба МВД.По информации Министерства, в региональное ОВД поступило заявление от гражданина. В документе сообщалось, что преподаватель автошколы в Фергане пообещал ему сделать через знакомых в УБДД водительские права без сдачи соответствующих экзаменов в течение 10 дней. За свою услугу правонарушитель попросил $550. Во время оперативного мероприятия, злоумышленник был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительские права класса "D".
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MIA „Rosiya Segodnya“
водительское удостоверение, взятка
В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550
12:14 21.05.2021 (обновлено: 12:17 21.05.2021)
Правонарушитель был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительское удостоверение класса "D".
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В Фергане сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя автошколы, выдававшего узбекистанцам водительские удостоверения в ускоренные сроки за определенную плату, передает
пресс-служба МВД.
По информации Министерства, в региональное ОВД поступило заявление от гражданина. В документе сообщалось, что преподаватель автошколы в Фергане пообещал ему сделать через знакомых в УБДД водительские права без сдачи соответствующих экзаменов в течение 10 дней. За свою услугу правонарушитель попросил $550.
Во время оперативного мероприятия, злоумышленник был пойман с поличным при передаче денег в обмен на водительские права класса "D".