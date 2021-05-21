https://uz.sputniknews.ru/20210521/vystuplenie-prezidenta-uzbekistana-na-zasedanii-vysshego-soveta-eaes--video-18848882.html
Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео
Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в пятницу принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета — как глава государства, являющегося... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T17:47+0500
2021-05-21T17:47+0500
2021-05-21T17:50+0500
видео
еаэс
шавкат мирзиёев
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Во время своего выступления узбекский лидер, в частности, заявил, что ситуация с COVID-19 и процесс вакцинации в странах Союза позволяет возобновить регулярное пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение на пространстве объединения.По мнению Мирзиёева, транспортно-транзитная сфера является катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС. Он отметил, что необходимо решить такие вопросы, как ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствование процедур пересечения границ.Кроме того, узбекский лидер заявил, что республика готова к тесной работе с Евразийским банком развития и цифровыми платформами ЕАЭС в сфере налогов, таможни, промышленной кооперации, трудовой миграции и туризма.О чем еще говорил Шавкат Мирзиёев — смотрите в видео.
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видео, еаэс, шавкат мирзиёев
Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео
17:47 21.05.2021 (обновлено: 17:50 21.05.2021)
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в пятницу принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета — как глава государства, являющегося наблюдателем при ЕАЭС.
Во время своего выступления узбекский лидер, в частности, заявил, что ситуация с COVID-19 и процесс вакцинации в странах Союза позволяет возобновить регулярное пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение на пространстве объединения.
По мнению Мирзиёева, транспортно-транзитная сфера является катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС. Он отметил, что необходимо решить такие вопросы, как ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствование процедур пересечения границ.
Узбекистан заинтересован в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов, сказал президент Узбекистана.
Кроме того, узбекский лидер заявил, что республика готова к тесной работе с Евразийским банком развития и цифровыми платформами ЕАЭС в сфере налогов, таможни, промышленной кооперации, трудовой миграции и туризма.
О чем еще говорил Шавкат Мирзиёев — смотрите в видео.