https://uz.sputniknews.ru/20210521/vystuplenie-prezidenta-uzbekistana-na-zasedanii-vysshego-soveta-eaes--video-18848882.html

Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео

Выступление президента Узбекистана на заседании Высшего совета ЕАЭС — видео

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в пятницу принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета — как глава государства, являющегося... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T17:47+0500

2021-05-21T17:47+0500

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видео

еаэс

шавкат мирзиёев

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Во время своего выступления узбекский лидер, в частности, заявил, что ситуация с COVID-19 и процесс вакцинации в странах Союза позволяет возобновить регулярное пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение на пространстве объединения.По мнению Мирзиёева, транспортно-транзитная сфера является катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС. Он отметил, что необходимо решить такие вопросы, как ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствование процедур пересечения границ.Кроме того, узбекский лидер заявил, что республика готова к тесной работе с Евразийским банком развития и цифровыми платформами ЕАЭС в сфере налогов, таможни, промышленной кооперации, трудовой миграции и туризма.О чем еще говорил Шавкат Мирзиёев — смотрите в видео.

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