https://uz.sputniknews.ru/20210522/exo-voyny-kak-unichtojayut-boepripasy-vremen-velikoy-otechestvennoy--video-18860360.html

Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео

Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео

Самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества закончилась 76 лет назад. Но в России по сей день ежегодно находят и обезвреживают десятки тысяч... 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

боеприпасы

великая отечественная война

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Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения схрона, найденного в Обливском районе Ростовской области. Опасную операцию провели саперы Южного военного округа.Посмотревшие видео пользователи YouTube высоко оценили работу военных: "Молодцы ребята!", "Как гирлянду памяти каждый снарядик возлагают".В России взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны чаще всего находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. В основном они представляют собой артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, мины и гранаты.

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2021

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видео, боеприпасы, великая отечественная война, мультимедиа