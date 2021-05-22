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Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
Самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества закончилась 76 лет назад. Но в России по сей день ежегодно находят и обезвреживают десятки тысяч... 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T18:17+0500
2021-05-22T18:17+0500
2021-05-22T18:19+0500
видео
боеприпасы
великая отечественная война
мультимедиа
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Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения схрона, найденного в Обливском районе Ростовской области. Опасную операцию провели саперы Южного военного округа.Посмотревшие видео пользователи YouTube высоко оценили работу военных: "Молодцы ребята!", "Как гирлянду памяти каждый снарядик возлагают".В России взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны чаще всего находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. В основном они представляют собой артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, мины и гранаты.
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видео, боеприпасы, великая отечественная война, мультимедиа
Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
18:17 22.05.2021 (обновлено: 18:19 22.05.2021)
Самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества закончилась 76 лет назад. Но в России по сей день ежегодно находят и обезвреживают десятки тысяч боеприпасов тех времен.
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения схрона, найденного в Обливском районе Ростовской области. Опасную операцию провели саперы Южного военного округа.
Посмотревшие видео пользователи YouTube высоко оценили работу военных: "Молодцы ребята!", "Как гирлянду памяти каждый снарядик возлагают".
В России взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны чаще всего находят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. В основном они представляют собой артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, мины и гранаты.